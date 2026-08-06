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El Héroe: El CNA

El CNA denunció ante el MP y el TSC un presunto desfalco millonario en el Fosovi, con dos exdirectores señalados como responsables

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 00:00

El Consejo Nacional Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas un presunto desfalco millonario en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi). La organización señala como responsables a los exdirectores de la institución Juan Ramón Cruz Carvajal y Gilberto Ríos Munguía, alias “El Grillo”. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido bajo un modelo de gestión marcado por el desorden administrativo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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