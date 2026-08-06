El Héroe: El CNA

El Consejo Nacional Anticorrupción denunció ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas un presunto desfalco millonario en el Fondo Social para la Vivienda (Fosovi). La organización señala como responsables a los exdirectores de la institución Juan Ramón Cruz Carvajal y Gilberto Ríos Munguía, alias “El Grillo”. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido bajo un modelo de gestión marcado por el desorden administrativo.