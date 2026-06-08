Violencia que no da tregua

La ola de violencia que azota a Honduras no da tregua. Día tras día, el luto se instala en nuevos hogares hondureños, mientras la sangre de ciudadanos inocentes sigue corriendo. Esta dolorosa realidad no es una percepción subjetiva, ahí está plasmada con crudeza en los titulares diarios de los medios de comunicación, describiendo hechos sangrientos que ocurren por igual en barrios y colonias de sectores urbanos que en las comunidades rurales más apartadas de nuestra geografía.

Si bien los homicidios, los femicidios y las masacres representan los delitos de mayor impacto visual y mediático, existe otra gama de flagelos silenciosos pero igualmente devastadores. La extorsión, los asaltos a mano armada y el desplazamiento forzado golpean con idéntica fuerza y causan altos niveles de intranquilidad.

El drama del desplazamiento forzado ha alcanzado dimensiones de crisis humanitaria. El Consejo Noruego para Refugiados, en su último informe global, ubica a Honduras en la lista de los diez países del mundo donde esta problemática está siendo menos atendida por las autoridades competentes. Las cifras son demoledoras: solo en los primeros nueve meses de 2025, al menos 21,000 personas se vieron obligadas a huir internamente dentro del territorio, de las cuales más de 9,000 lo hicieron escapando directamente de la violencia.

Detrás de este escenario sombrío hay otro elemento que no debemos dejar pasar: la impunidad. Los altos índices de casos que quedan sin resolver actúan como un incentivo directo para las bandas delictivas que actúan sin temor a ser identificados, capturados o procesados ante los tribunales correspondientes. Es justo reconocer que existen esfuerzos desde las más altas esferas gubernamentales. Sin embargo, la persistencia de los hechos demuestra que el enfoque actual sigue siendo insuficiente y que hace falta mucho camino por recorrer para garantizar a la ciudadanía el clima de seguridad que este pueblo tanto anhela y merece.