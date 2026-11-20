La Navidad es, sin duda alguna, la época más linda del año: se conmemora el nacimiento de Jesús y se resaltan los valores de paz, amor, hermandad, armonía y buena voluntad. Son esos mismos principios los que nos animan a impulsar desde EL HERALDO nuestra campaña anual “Regale un juguete en Navidad”.

Para muchos, esta es la época de los reencuentros con la familia y los amigos, y de compartir un regalo, una comida o una sonrisa con compañeros de trabajo y de estudio. Sin embargo, para muchos más -especialmente niños y niñas que viven en la periferia de la capital hondureña-, es una época de tristeza, pues las condiciones económicas de sus familias no les permiten ser parte ni disfrutar de la algarabía navideña.

Sabemos que los tiempos que vivimos no son de bonanza y que la gran mayoría de los y las hondureños luchan a diario por salir adelante y superar la crisis económica que afecta al país. Aun así, confiamos en que los valores de la bondad y la solidaridad para compartir lo poco que tenemos con quienes menos tienen siguen intactos.

Por ello, el llamado es a quienes nos han acompañado en este camino -y a quienes todavía no lo hacen- a que se unan a nuestra jornada de amor y solidaridad para que, juntos, vayamos a dibujar una sonrisa en el rostro de tantos niños y niñas que, a su corta edad, batallan día a día contra la pobreza.

Que el ruido de las bandas de delincuentes y criminales que siembran el terror en varias regiones del país no sea impedimento para compartir lo poco que tenemos con los que menos tienen.

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¡Hagámoslo juntos! En esta Navidad dibujemos sonrisas en los rostros de los menos afortunados. No importa el tamaño ni el valor de su aporte: será valioso todo lo que puedan entregar en nuestras oficinas ubicadas en la salida al sur, frente a Ferromax.