Otra tragedia vial enluta a Honduras

Una nueva tragedia vial ocurrida a la altura de la colonia Villa Nueva, en la salida de la carretera al oriente del país, dejó ayer nueve personas fallecidas, una decena de heridos y pérdidas económicas no cuantificadas.

No es la primera vez que este tipo de accidentes ocurren en el mismo sitio y con los mismos protagonistas: conductores de unidades de transporte pesado en malas condiciones mecánicas que pierden el control de los vehículos y, en su veloz carrera, destruyen lo que encuentran a su paso.

La tragedia trae nuevamente al debate público la necesidad de que, para evitar estos accidentes, se cumpla con las regulaciones establecidas en las leyes de tránsito; entre ellas, la estricta revisión mecánica de los automotores, la observancia de los límites de peso y los tiempos de conducción y de descanso de los motoristas.Por igual, se plantea la necesidad de que los conductores de estas máquinas observen los límites de velocidad y la circulación por el carril establecido. En el caso de Villa Nueva todavía se desconocen las causas del accidente, aunque se supone que a la rastra se le soplaron los frenos y, en la pendiente, el motorista -quien falleció calcinado- no pudo controlar la máquina.

En Honduras, lamentablemente, la siniestralidad vial ha dejado de ser un simple problema de vialidad para convertirse en una creciente pandemia que enluta a centenares de hogares, impacta el sistema sanitario y golpea con fuerza a la economía de las familias, ya que muchas de las víctimas son cabezas de familia, hombres y mujeres en edad de trabajar. La gravedad de estos accidentes se expresa en estadísticas: representan la segunda causa de muerte violenta en el país, superados únicamente por los homicidios. En lo que va del año, ya son más de 600 las personas fallecidas a causa de accidentes de tránsito. Ojalá que en esta ocasión el accidente que ha cobrado la vida de nueve personas no pase a ser una estadística más, y que sea un llamado de atención para que todas las fuerzas sociales se sienten alrededor de una mesa a plantear qué hacer para bajar la incidencia.