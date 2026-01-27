Hoy inicia la era Asfura

En una ceremonia atípica, sin el acostumbrado apoyo de presidentes y delegaciones de países extranjeros, asume hoy la Presidencia de Honduras el nacionalista Nasry Asfura. El inicio de la nueva administración tampoco contará con el baño de masas que se venía acostumbrando en el país, con una ceremonia abierta al público en Estadio Nacional. Será una ceremonia austera, dice el nuevo gobernante, porque el país no está para ceremonias pomposas.

A pesar de los cambios en la esperada ceremonia, la asunción al poder de Asfura genera amplias expectativas en la sociedad que aspira a que el nuevo gobierno ejecute políticas encaminadas a atacar los problemas que la abaten históricamente y que frenan su desarrollo. La lucha contra la corrupción, la inseguridad, la violencia y la delincuencia común; la creación de condiciones que fomenten efectivamente la generación de empleo, la inmediata intervención del sistema de salud y el impulso de políticas para dinamizar los sectores productivos, son, entre muchas otras, las demandas de la población.

Antes de asumir el cargo, Asfura ha viajado a los Estados Unidos e Israel en busca de apoyo a su gestión, y ha pedido a los diputados la aprobación de algunas leyes que considera urgentes en esta etapa de su gobierno. También se sabe que una de las primeras acciones adoptadas es la reducción del aparato estatal y el uso racional de los presupuestos públicos.

Aunque hasta hoy se conocerá a los hombres y mujeres que le acompañarán en su gestión, se espera que los mismos cuenten con la idoneidad, probidad y vocación de servicio pues en sus manos estará el cumplimiento de los objetivos nacionales. También que la pasión por la transparencia, el respeto a la Constitución y las leyes de la República, al Estado de derecho y la institucionalidad sean las banderas que guíen su camino en el próximo cuatrienio.