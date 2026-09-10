En deuda con la infancia hondureña

Se celebra hoy en Honduras el Día del Niño, una festividad que cobró un nuevo sentido en 1990 tras la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y más tarde en 1996 con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, la brecha entre el marco legal y la realidad sigue siendo abismal.

Pese a los esfuerzos normativos, el país está lejos de garantizar la protección integral de la infancia.A la luz de las estadísticas, la desatención hacia la niñez es alarmante. En 2026, organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 500,000 infantes permanecen fuera del sistema educativo.

Aunque prevalece un subregistro institucional, diversos informes advierten que miles son víctimas de violencia doméstica, abusos, trata y el asedio constante de maras y pandillas.

Estiman, además, que cerca de un millón de niños realizan trabajo infantil en labores agrícolas, domésticas o nocturnas y que la niñez en situación de calle crece no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sino en ciudades intermedias del interior. Esta vulnerabilidad se profundiza con el constante reporte de muertes violentas y accidentes de tránsito.

Es un panorama desolador marcado por la falta de oportunidades para romper el ciclo de la pobreza. Superar esta crisis exige acciones contundentes y presupuesto real. El camino que queda por recorrer para garantizar el pleno respeto de todos y cada uno de los derechos de los y las niñas hondureñas es bastante largo.

La niñez hondureña no puede seguir en el olvido: ellos no son solo el futuro de la patria, son el presente. Garantizar sus derechos es la deuda histórica más urgente que el Estado y la sociedad hondureña tienen pendiente; una deuda impostergable.