El drama de los desplazamientos forzados

Uno de los dramas más crueles que enfrentan los seres humanos es el desplazamiento forzado. Sin importar la causa, el acto de abandonar el hogar, los bienes y el país para preservar la vida representa un duro golpe para quienes tienen que enfrentarse a esta problemática.

No se trata de solo un movimiento geográfico; es un desarraigo violento que fractura familias enteras y, en casos extremos, comunidades.

A nivel global, millones huyen de la violencia, la pobreza y las crisis políticas a través de rutas migratorias altamente peligrosas y Honduras no es la excepción.

Este fenómeno crece en nuestro país de manera silenciosa, afectando a miles de personas diariamente. Según el estudio más reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 423,845 personas se han visto forzadas al desplazamiento interno en el país.

La misma investigación cita que la violencia, el crimen organizado, la presencia de pandillas, además del impacto de fenómenos climáticos, son los factores que han hecho que la población tenga que huir de sus viviendas.

Además, el Conadeh advierte que las comunidades indígenas y afrohondureñas sufren un despojo sistemático de sus territorios, agravando su vulnerabilidad ante la falta de seguridad jurídica. Asimismo, que sectores profesionales como docentes y periodistas se ven obligados al exilio interno para salvar sus vidas.

Esta problemática debe ser prioridad en la agenda pública. Los tomadores de decisiones están llamados a diseñar políticas que ataquen las causas estructurales. El desplazamiento no solo genera indefensión; provoca la pérdida de vivienda, la ruptura cultural y una inseguridad alimentaria que hipoteca el futuro de la nación.