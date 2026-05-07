Voyager 1: 50 años viajando en el espacio profundo

Así es, la sonda Voyager 1 de la NASA, lanzada en septiembre de 1977, está a punto de lograr un hito histórico tras casi 50 años de viaje: alcanzar la distancia de un “día luz” de la Tierra en el año 2026. Un dato que ayuda a dimensionar lo inmenso del universo y lo pequeño que sigue siendo, incluso, lo más avanzado que ha construido la humanidad.

La Voyager 1 es el objeto hecho por el ser humano que más lejos ha llegado en el espacio. Fue lanzada con un objetivo principal: explorar dos de los planetas gigantes del sistema solar, Júpiter y Saturno. Junto a su gemela, Voyager 2, inició una de las misiones más exitosas de la exploración espacial, aprovechando una rara alineación planetaria para estudiar los mundos exteriores.

En su paso por Júpiter, Voyager 1 realizó descubrimientos que cambiaron la astronomía moderna. Confirmó la existencia de volcanes activos en Ío, una de sus lunas, revelando una actividad geológica inesperada en el sistema solar exterior. También aportó datos clave sobre los anillos de Júpiter y, posteriormente, mostró detalles complejos y finos en los anillos de Saturno, ampliando nuestra comprensión de estos sistemas planetarios.

Por su parte, Voyager 2 también dejó un legado único. Es la única nave espacial que ha sobrevolado Urano y Neptuno, enviando imágenes y datos que por primera vez mostraron de cerca estos planetas helados. Hasta hoy, continúa operativa, enviando información desde el espacio profundo.

En agosto de 2012, Voyager 1 alcanzó un hito histórico: cruzó la heliopausa, la frontera donde el viento solar deja de dominar y comienza el espacio interestelar. Con ello se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en salir oficialmente del sistema solar.

A abril de 2026, la sonda continúa su viaje en el espacio interestelar. Está tan lejos que sus señales tardan más de 23 horas en llegar a la Tierra. A pesar de ello, la NASA aún logra recibir datos, aunque cada vez más limitados. Por esta razón, los ingenieros han comenzado a apagar gradualmente algunos instrumentos para conservar la energía del generador de plutonio que la mantiene activa.

Pero más allá de su tecnología, Voyager 1 lleva un mensaje profundamente humano.

En su interior viaja el famoso Disco de Oro, una cápsula del tiempo diseñada para resistir miles de millones de años. Es un disco de cobre bañado en oro que contiene sonidos de la Tierra, imágenes, saludos en múltiples idiomas y música de distintas culturas. Desde el canto de las ballenas hasta voces humanas y composiciones musicales representativas, este archivo busca contarle al universo quiénes somos.

Es, en esencia, una carta lanzada al espacio profundo. Un intento de comunicación con lo desconocido, por si alguna inteligencia algún día la encuentra.

Mientras Voyager 1 y Voyager 2 continúan su viaje silencioso en la oscuridad, nos recuerdan algo esencial: aunque somos pequeños frente al universo, nuestra curiosidad, nuestra capacidad de explorar y nuestro deseo de comprender siguen viajando mucho más lejos que cualquier nave.