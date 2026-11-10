Vinelli: a su manera

Por: Juan José Sabillón CruzMail: jotajotacruz@yahoo.com

Paul Vinelli fue un hombre recio: el peso de sus acciones y el silencio de su constancia, reflejados en el amor a su familia, la lealtad hacia sus amigos, la seguridad del trabajo bien hecho y sus buenas costumbres, así se valoran y perduran hasta hoy, a pesar del tiempo actual, en el que lo fácil y rápido es lo que cuenta. No lo conocí personalmente, pero el libro sobre su vida, escrito por Gigi, una de sus hijas, es revelador.

Una rápida vista a lo que expresaron los medios de comunicación el día de su muerte física (18 de febrero de 1997) deja en claro el cariño y admiración del que gozaba este buen hombre, quien contribuyó significativamente a que entendiéramos de manera diferente la historia y sus circunstancias en la Honduras rural de mediados del siglo XX. Había allí un enorme vacío que los hondureños no estábamos dispuestos a reconocer, ni mucho menos a repensar, porque siempre ha sido más fácil acomodarse en los extremos de la mediocridad. Vinelli nos encaminó a que, al menos, intentáramos hacernos esas antiguas interrogantes, porque nos demostró que la adaptación a los cambios es clave para sobrevivir, aunque la hoja de ruta se construya hacia objetivos que parecen inalcanzables cuando se trata de superar las precarias condiciones sobre las que se mueve la sociedad.

Sus aportaciones para la fundación del Banco Central (BCH) y el Banco de Fomento (hoy Banadesa) aspiraron a imprimir mayor velocidad a la interacción de ideas, transferencia de bienes, recursos y tecnología que fuese capaz de asegurar a futuro gobiernos fuertes y ciudades modernas, mientras se vigorizaba el comercio internacional y una actividad agroalimentaria floreciente. La Honduras de aquellos años reverdecía y maduraba en los límites de la producción y comercialización del banano, casi como el único bien por el que se nos conocía en el mundo exterior. El efecto de la transformación para la que Vinelli trabajó con ahínco fue muy positivo: los resultados de las cuentas nacionales de esos periodos fiscales posteriores, traducidas en un incremento de la credibilidad del país ante la comunidad internacional, creación de nuevos empleos y la expansión de las operaciones comerciales de import-export, así lo dejan registrado como testimonio.

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El camino quedó trazado para que Honduras transitara hacia el progreso económico. Sin embargo, nadie se atreve a decir que ello sería fácil, mucho menos Vinelli, quien sufrió en carne propia las circunstancias de mal recuerdo que se dieron en Centroamérica en los estertores de la Guerra Fría, principalmente en la década de 1980, que dejaron una estela de resentimientos y desavenencias ideológicas en la triste senda del rapto y el chantaje, el asesinato y la lucha fratricida en sus calles desgastadas y polvorientas, mientras las grandes potencias celebraban acuerdos internacionales en la última fase de sus asimetrías planetarias, bajo el convencimiento de que una nueva conflagración no era ética ni moralmente sostenible. Según lo escrito por Gigi, su amado padre, Paul Vinelli, nunca volvió a ser el mismo, por lo que su secuestro le apresuró la fecha de su muerte.