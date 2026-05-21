Trump y Xi: diplomacia, tensiones y cálculo estratégico

No fue una cita protocolaria más. El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín reunió, una vez más, a los jefes de Estado de las dos principales potencias del sistema internacional, en un momento marcado por la competencia estratégica, las fricciones comerciales y la disputa por el equilibrio global. Cada gesto, cada frase y cada silencio adquirieron un peso político que va mucho más allá de una visita oficial.

Durante el banquete oficial, Xi subrayó que la relación entre China y Estados Unidos sigue siendo la más trascendente del mundo y planteó la necesidad de construir un marco de mayor estabilidad. Más que cordialidad, lo que se vio fue una voluntad de administrar la rivalidad sin renunciar a los intereses propios.

El punto más sensible volvió a ser Taiwán. Xi dejó claro que se trata de la línea roja de Pekín y del asunto más delicado en la relación bilateral. Washington, sin embargo, juega desde hace años a una ambigüedad calculada: invoca estabilidad mientras mantiene una política regional que alimenta la tensión cerca de China y deja intacto un foco de crisis permanente. No desactiva el peligro; lo administra en función de su conveniencia estratégica, aun cuando esa táctica incremente la incertidumbre en Asia y eleve el riesgo de una confrontación mayor.

En ese contexto reaparece la llamada “trampa de Tucídides”: el choque que puede producirse cuando una potencia dominante ve ascender a otra. La idea ayuda a leer la relación entre Washington y Pekín. Estados Unidos no solo responde al ascenso chino: intenta frenarlo con aranceles, restricciones tecnológicas, presión diplomática y una narrativa que presenta su supremacía como si fuera el orden natural del mundo.

Más que defender reglas, defiendeprivilegios. Hayy una imagen que resume bien esta etapa: mientras China busca proyectarse con innovación, infraestructura y nuevas tecnologías, Estados Unidos responde con sanciones, bloqueos y presión comercial. Washington luce menos como una potencia segura de sí misma que como un poder que intenta conservar a toda costa una primacía discutida. La disputa no es solo por mercados: es por quién impone las reglas del siglo XXI.

Estados Unidos conserva, con dificultades, una importante capacidad de ejercer influencia financiera y militar, pero también arrastra fracturas que socavan su autoridad. El déficit, la deuda, la polarización política y el costo creciente de sostener su poder global retratan a una potencia que exige disciplina al mundo mientras administra su propio desorden interno. No se trata solo de cifras: se trata del desgaste de una hegemonía que se vuelve cada vez más onerosa, más tensa y difícil de justificar, incluso ante sus propios aliados.

China amplía su influencia con producción, comercio y tecnología. Estados Unidos insiste en defender su primacía con presión política, militar y tecnológica. La reunión en Pekín dejó esa realidad al desnudo: una potencia emergente que avanza y otra que, incapaz de aceptar el cambio, recurre cada vez más a la coerción para no ceder espacio.