Vemos natural que presidente de la República, diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales sean electos por igual lógica electoral. Pero que sea tradicional no lo vuelve conveniente. La elección presidencial es de naturaleza diferente a la elección legislativa y a la municipal. ¿Por qué forzar a la ciudadanía a tomar decisiones tan diversas en similar dinámica electoral?

El presidente y el alcalde tienen liderazgos arraigados; en su esfera son autónomos, pero para los diputados, su elección el mismo día induce el arrastre. La movilización y capacidad de las candidaturas presidenciales y de alcaldes invisibilizan y condicionan el potencial de los legisladores. La afinidad al presidenciable y al alcalde decide la elección de los legisladores y no su capacidad para legislar, fiscalizar y ejercer controles sobre el poder.

Separar estas elecciones posibilitaría mejores decisiones, transparencia y eficiencia electoral, al no tener que contar el mismo día las marcas de diputados. Se elige, por un lado, quién administra la nación y quién administra el municipio y, por otro, a quienes nos representarán, quienes tengan capacidad, ética y compromiso patrio. La elección de diputados en otro día resultaría en un referéndum revocatorio de hecho.

Tanto la Presidencia de la República como las corporaciones municipales tendrían que esforzarse en trabajar bien ante el escrutinio al que podrían ser sometidos en elecciones legislativas separadas. No son más elecciones por capricho. Es asegurar votos más democráticos. La democracia debe ser la toma de decisiones libres e informadas sobre quienes ejercerán el poder. Un real Estado de derecho exige pesos y contrapesos, y la separación de poderes es indispensable.

Elecciones separadas de diputados de las de presidente y alcaldes, lejos de debilitar nuestra democracia, la consolidarían. Elegir al presidente y al alcalde en fecha diferente a los diputados evita continuar entregando cheques en blanco. El poder controlado por el poder.