Pecados rojinegros

Nubes de esperanza se alzaron con la nueva administración estatal en 2022 pero se redujeron paulatinas, como ocurre en todo gobierno al que el ejercicio desgasta, sosteniendo su buen nombre, empero, gracias a la cúspide ética que es la presidenta, a quien por mucho que denuesten es limpia persona sin falta a los códigos y leyes, ubicándose entre los mandatarios latinoamericanos con mayor obra social. En modo semejante, el desempeño dirigido de la economía ha logrado sostener, a pesar de rudas campañas de desinformación, condiciones estables de crecimiento, graduadas y firmes, dispongo de sana información al respecto. Y al fin de esta observación, el partido de gobierno consiguió nominar como candidata en próximos comicios a una profesional de probada eficiencia, currículum sólido y personalidad atractiva que comparte los propósitos humanistas que el régimen viene anunciando desde su inicio... No todo es rosas, sin embargo...La gran deficiencia desde el año uno fue la ausencia de opciones de información. Los funcionarios confundieron publicidad con soborno y se abstuvieron de publicar proyectos y logros, lo que condujo a baja imagen. Otro enorme bache es la incapacidad de las unidades políticas de Libre, de arriba abajo, para educar doctrinalmente a sus masas, a pesar de las recomendaciones que hizo el Tribunal de Honor; falla esta de transmisión ideológica pues pueblo ignorante es pueblo confundido y de rota identidad. Y si no hay identidad, soberanía ni concepto de cambio el sujeto histórico se alquila (díganlo las ZEDE) y prostituye, desorienta o vende el voto. Pifias así retornan como error masivo y se lo cobran en las urnas.Peor. A pesar del esfuerzo por componer el desorden cachureco (re)construyendo carreteras, escuelas, hospitales, nunca hubo planes de desarrollo para la agricultura. Si existe algo que acá sobra es aire, tierra y agua y es donde debe depositar sus mejores sueños el progreso, en esencia desde un activo -el cacao- que en un lustro podría repetir el éxito democrático del café (129 mil productores no latifundistas). Al presente ocurre un déficit de 32% de cacao en el orbe y los chocolateros (EUA, Suiza) lo buscan desesperados. Idear una forma justa de trabajo por hora queda pendiente, así como reducir en dos puntos el impuesto sobre venta (IV) generaría felicidad entre necesitados; o dígase aprobar ya la Ley Tributaria. Aún es tiempo. Se controló la corrupción pero igual se indujo al espontaneísmo electorero, y de allí que 50% de aspirantes a cargos sean analfabetos académicos y políticos. Tantos oportunistas tras una curul (curul es femenino, colegas) auguran tropiezos para Rixi en el futuro congreso.¿Virtudes? Quitarle miedo a la gente sobre el socialismo y hacerle ver que es instancia ética no represiva, así como que el viejo socialismo (“real”) es imposible, menos con la memoria de brutalidades de Stalin. La moderna línea democrática es la nórdica, incluso con sus prejuicios raciales y regionales. Que el pueblo comprenda esa sapiencia es tarea que jamás se emprendió y de allí que cada cual desentienda lo que entiende sin entender... La Refundación debe aún trabajar mucho para calificarse salvadora de la patria... Que apresure el paso.