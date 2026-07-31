Panamá: geografía, diplomacia y comercio como ejes de su desarrollo

Oficialmente reconocida como la República de Panamá, es un país ubicado en América Central, dividido en diez provincias y seis comarcas indígenas, con una extensión territorial de aproximadamente 75,517 kilómetros cuadrados. Este territorio, de características montañosas, limita al norte con el mar Caribe, al sur con el océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.

La nación centroamericana ha sabido desempeñar, durante décadas, un papel extraordinario gracias a su ubicación geográfica y política. Su influencia no se limita a su dimensión territorial, sino que también se sustenta en la fortaleza de su diplomacia, orientada hacia la integración regional.

Su visión estratégica en materia comercial se ha extendido hacia Sudamérica, especialmente mediante el fortalecimiento de su presencia en el Mercado Común del Sur (Mercosur). Esta estrategia de política exterior le ha permitido potenciar sus oportunidades comerciales y consolidarse como un importante actor negociador frente a potencias globales.

Su privilegiada ubicación ha sido el principal instrumento de su política diplomática, al combinar una posición de neutralidad con una política exterior orientada a la cooperación y la apertura comercial. Entre sus principales logros destaca la negociación y suscripción de tratados de libre comercio, que han posicionado al país más allá de su dimensión geográfica, proyectándolo como un referente regional.

El Canal de Panamá

Desde su inauguración en 1914, el Canal de Panamá continúa siendo uno de los principales motores del comercio internacional. Cada año, alrededor de 12,000 buques transitan por esta vía interoceánica, generando importantes ingresos que repercuten en la economía nacional y contribuyen al bienestar de la población.

Este corredor logístico no solo reduce tiempos y costos de transporte, sino que también posiciona al país como un actor indispensable dentro de las cadenas globales de suministro. Los distintos gobiernos panameños han orientado la captación de inversiones hacia este sector estratégico, fortaleciendo una infraestructura logística altamente competitiva. Los puertos de Balboa y Cristóbal, así como el Aeropuerto Internacional de Tocumen, constituyen pilares fundamentales de la distribución logística internacional. A ello se suma la Zona Libre de Colón, considerada una de las más importantes del mundo.

El istmo panameño

El istmo panameño representa un claro ejemplo de cómo la geografía política puede transformar un territorio de reducidas dimensiones en un actor decisivo para el comercio mundial. No solo el Canal de Panamá ha impulsado el desarrollo económico del país, sino que también ha favorecido la atracción de inversión extranjera, apoyada por incentivos fiscales que han sido parte de la estrategia del Estado.

La posición geopolítica de Panamá seguirá siendo determinante para el desarrollo de los países de la región y de sus principales socios comerciales, especialmente en los ámbitos logístico y comercial. El contexto internacional, marcado por conflictos armados en distintas regiones del mundo, ha provocado alteraciones en las cadenas de suministro, incrementos en los costos del transporte y alzas en los precios de los derivados del petróleo y de los combustibles.

En este escenario, Panamá deberá continuar fortaleciendo su diplomacia para así continuar aportando a una diplomacia pacífica y enfocada en la cooperación.