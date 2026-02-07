Nueva y única

La historia nos indica que la grandeza de los pueblos ha sido determinada por la calidad de sus gobernantes, los nombres más prominentes de la historia, esos que han trascendido por siglos, nos demuestran que por sobre el poderío económico o militar de los Estados prevaleció el bienestar de sus pueblos, por ello, sus líderes gozaron del apoyo incondicional de las masas, del respeto y de la estimación de los súbditos.

Cada toma de posesión de cualquier mandatario, en cualquier parte del mundo, representa una oportunidad para que este presidente o jefe de Estado se convierta en una figura relevante; sobre todo, apreciada por su pueblo. De ahí, entonces, que todo líder debe gobernar con la mira de que futuras generaciones le erijan estatuas o monumentos para preservar sus nombres, pero, sobre todo, para reconocer en él, sus esfuerzos por elevar el nivel de bienestar de su pueblo.

A escasos días de la toma de posesión, el presidente Asfura se encuentra con una oportunidad única para asumir la dura tarea de levantar a un país que ha estado de rodillas por muchísimos años implorando la misericordia de los países amigos, prácticamente para poder subsistir. Duele pensar, como legítimos catrachos, que esta situación no haya podido ser superada en los últimos 45 años de gobiernos popularmente electos y que las rencillas, disputas personales, mezquindades, egoísmos y corrupción hayan superado el amor y el interés por Honduras.

Se perdió el dolor de Patria entre tantos pésimos o malos dirigentes. La vergüenza de ser un país a la cola del mundo en desarrollo humano se desvaneció de las conciencias políticas. Parece que a muchos les duele más perder una clasificación al Mundial de Fútbol que ser catalogado como un país súper violento, hiper corrupto y poco seguro. Pocos reparan en que la huida de miles de familias hacia el norte, en busca de mejores horizontes, solo es producto de la asfixia que provoca el sentirse impotente para sostener sus familias. El empleo que no se encuentra, la seguridad personal y familiar que desapareció de las calles, un sistema de salud colapsado que solo es capaz de garantizar la perdida de la vida de los pacientes que acuden a su amparo.

Por todo lo anterior, el presidente Asfura debe procurar que todas sus acciones vayan encaminadas a reparar el daño infligido a este noble pueblo durante tantas décadas. Papi a la orden o Tito o Nash", apelativos que denotan la simpatía que le prodigan todos aquellos que llegan a conocerlo, debe procurar acrecentar permanentemente ese grado de afecto y conservar la imagen de sencillez, de amor patrio y de temor a Dios que ha manifestado siempre en todas sus actuaciones. Sus primeros pasos serán siempre indicativos de lo que es capaz de hacer por su pueblo, que nada ni nadie lo desvié del camino recto porque esta será su única oportunidad.