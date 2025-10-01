Moldavia, epicentro de la guerra híbrida de Rusia contra Europa

Las elecciones generales de Moldavia, a celebrar este domingo 28 de septiembre, tienen una trascendencia que va mucho más allá del ámbito local. En definitiva, Moldavia es el campo de batalla entre el bando europeísta y atlantista, liderado por la actual presidenta Maia Sandu, y el bando prorruso de este país, representado en estas elecciones por el opositor Bloque Electoral Patriótico (BEP), formado por tres fuerzas prorrusas, y cuya potencia electoral es notable y no desdeñable, tal como se vio en las últimas elecciones presidenciales, en las que Sandu ganó por los pelos al candidato propuso apoyado por Moscú.

Moldavia ha sufrido en los últimos años, pero sobre todo desde el comienzo de la guerra de Ucrania en 2014, numerosos ataques, descaradas intervenciones e injerencias por parte de Rusia. Se puede decir que el territorio de este país ha sido el campo batalla de toda la guerra híbrida que Moscú despliega por todos medios contra Europa, utilizando toda clase de procedimientos desestabilizadores, ya sea por la fuerza convencional -ocupa la región de Transnistria en territorio moldavo- u otros medios irregulares, como la insurgencia, el terrorismo, la migración e incluso otros más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías (guerra cibernética).

Rusia apoya, financia y auspicia siempre candidatos prorrusos en todos los procesos electorales celebrados en este país, alimenta la secesión de Transnistria y Gaugazia -una entidad regional menor con cierta autonomía-, crea noticias falsas sobre Moldavia, cuestionando su naturaleza democrática y poniendo en la picota a sus dirigentes, y mantiene todo un entramado político, mediático y económico con el único fin desestabilizar Moldavia.

Una victoria de los prorrusos o un escenario político inestable, tal como se prevé con numerosos partidos en el parlamento y sin una mayoría clara, sería una victoria para Moscú en términos geoestratégicos y una derrota para el bando europeísta, que no oculta sus deseos de integrar un día al país en la Unión Europea (UE) y la OTAN, aspiraciones todavía muy lejanas y que pueden quedar en aguas de borrajas si en estas elecciones del domingo se produce un resultado adverso a la presidenta Sandu.