Malos augurios para Ucrania

Mientras se va conociendo el plan de paz del presidente norteamericano Donald Trump para acabar con la guerra de Ucrania, Rusia sigue avanzando sobre el terreno, atacando objetivos civiles y ensañándose con la estructura energética ucraniana para dejar sin luz a millones de sus ciudadanos abatidos tras años de guerra. El plan, en líneas generales, no difiere mucho de otros planteados por Trump en el pasado y se atiene a sus ideas fijas sobre la guerra que tiene el máximo líder norteamericano.

Trump pretende que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ceda el 20% del territorio ocupado -cuatro departamentos ya anexionados por Rusia: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia-, renuncie a su pretensión de integrar a Ucrania en la OTAN, reduzca su ejército, reconozca la anexión de Crimea, tanto por Kiev como por la comunidad internacional, y que el país quede en un limbo geopolítico como un país neutral y casi tutelado por Rusia. Trump, un putinista confeso, ha dado un ultimátum a Ucrania y ha aclarado a Zelenski que no tiene “cartas” con las que jugar, muy en su estilo de machacar al débil y complacer el fuerte, al agresor, en este caso el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Ucrania puede verse en el riesgo de perder su dignidad o a un aliado clave”, ha dicho Zelenski en un comunicado lacónico y funerario. Aparte de que el plan es una suerte de rendición y capitulación de Ucrania, tampoco le garantiza la paz, la seguridad y la estabilidad al país. Trump, que ni siquiera ha contado con Ucrania ni Europa, a la que desprecia abiertamente, pretende que este acuerdo sea aceptado en apenas una semana y amenaza abiertamente a Ucrania con cortarle su cooperación militar y el envío de material de guerra. Es decir, si Zelenski no acepta el plan, no habrá más armas y dejará al país indefenso, atado de pies y manos, a merced de Rusia.

¿Qué hará la Unión Europea (UE)? La situación es muy grave, Ucrania vive las horas más críticas desde que fue atacada y ocupada por Moscú. Trump, que es un absoluto ignorante de la historia, pretende repetir los mismos errores que el Reino Unido y Francia en 1938, cuando a merced de los tristemente conocidos Acuerdos de Munich ambos países entregaron en bandeja los Sudetes checos a Hitler para apaciguar sus ansias imperialistas con respecto a Europa. Pero, como dijo el genial Winston Churchill muy oportunamente dirigiéndose al primer ministro británico, Chamberlain, "se te dio a elegir entre la guerra y la deshonra. Elegiste la deshonra, y tendrás la guerra”.

Así fue; después de la ignominiosa entrega de los Sudetes, Hitler ocuparía toda Checoslovaquia y el uno de septiembre de 1939 le tocaría el turno a Polonia. Había comenzado la Segunda Guerra Mundial que dejaría el camino sesenta millones de muertos y una Europa devastada y hundida. ¿Estamos ad portas de repetir los mismos errores?