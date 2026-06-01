Las horas más críticas de Colombia

Al igual que ocurrió el 24 de julio de 2024 en Venezuela después del proceso electoral en que Nicolás Maduro fue derrotado por el candidato opositor Edmundo González, el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, se ha negado a reconocer los resultados de las elecciones celebradas este 31 de mayo.

Una vez derrotado su candidato, Iván Cepeda, por el candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, Petro ha actuado como un mal perdedor, ha demostrado su escaso talante democrático y ha vuelto mostrar sus nunca ocultados deseos por perpetuarse en el poder, aunque sea a través de otros.

Petro, como Jefe de Estado, debería haberse quedado al margen, pero no tiene ni el talante, ni la altura moral ni ética, para ser el líder que necesita Colombia.

Cepeda llegó aún mas lejos y calificó al candidato ganador como “fascista”, “misógino”, “homófobo”, “mafioso” y “corrupto”, sin olvidarse de atacar, como es habitual en el candidato comunista, al ex presidente Alvaro Uribe. Un comportamiento, por parte de Cepeda, que no estuvo a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, los números no mienten y la derrota de Cepeda es insoslayable: 10.361.499 de votos a favor del candidato derechista frente a los 9.688.361 del izquierdista apoyado por Petro.

De la Espriella, con el 43% de los votos, tiene la delantera en la carrera por la segunda vuelta, que se celebrará el 21 de junio, y Cepeda, con una 40%, tendrá que cambiar su estrategia de campaña y discurso si quiere captar votos del centro y el centro izquierda. De no hacerlo, sufrirá una derrota contundente.

Mientras queda claro que la sociedad colombiana, como aseguró la revista británica The Economist, es una de las más polarizadas del mundo -el 85% del electorado votó a los dos extremos- también es meridianamente certero quiénes son los grandes derrotados del 31 de mayo: la candidata del uribismo, Paloma Valencia, con apenas el 6% de los votos; la populista farfullera Claudia López; y el eterno “profesor” Sergio Fajardo, que nunca hemos sabido si es de derechas o de izquierdas, sino quien tiene todas las ideologías pero con escaso éxito para obtener votos.

Valencia, que en principio partía como vencedora, se convirtió en la mayor enemiga de sí misma y con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo -un izquierdista disfrazado de falso centrista-, hizo una campaña confusa, mal coordinada, plagada de mensajes equívocos y destinada a alejar a su electorado de siempre.