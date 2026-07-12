La derrota de la compasión

La sangre, a diferencia de los discursos políticos, no sabe de consignas ni de farsas. Es roja, espesa y, en las calles de Honduras, termina secándose con la misma rapidez con la que aprendimos a apartar la mirada. El asesinato de un conductor de autobús, cuyo cuerpo quedó tendido en plena vía pública mientras decenas de personas pasaban a su alrededor, no es únicamente un hecho policial. Es el reflejo más descarnado de una sociedad que comienza a perder la capacidad de conmoverse frente al dolor ajeno.

Ese trabajador, cuyo nombre pronto será sustituido por un número más en las estadísticas de violencia, murió por las balas de sus agresores. Sin embargo, la escena que quedó registrada revela una tragedia aún más profunda: la de una ciudadanía atrapada entre el miedo y la indiferencia, incapaz de acercarse siquiera para intentar salvar una vida.

El hecho, salvaje en su ejecución y atroz en su crudeza, es apenas el telón de fondo de una tragedia mayor: la normalización del horror. Que un motorista sea asesinado en un país donde la extorsión sigue marcando la vida del transporte público es la confirmación de que, en Honduras, la autoridad es una entelequia y la ley, un papel mojado.

Pero lo que realmente debería helarnos la sangre no es solo la violencia criminal; es la violencia del silencio. ¿En qué momento nos convertimos en testigos mudos de nuestra propia destrucción? Las imágenes que circularon muestran a una ciudadanía que camina de paso, con la mirada baja, temerosa de que la compasión se convierta en una sentencia de muerte. Ese miedo, aunque comprensible en un país sitiado por la violencia, es precisamente el alimento de ese monstruo gigantesco que es la impunidad.

Honduras ha construido un sistema donde la vida tiene un precio y la justicia es un artículo de lujo. La corrupción sistémica ha desmantelado cualquier tejido de solidaridad. Cuando el Estado falla en su obligación más elemental de proteger la vida, el ciudadano común comienza a vivir bajo la ley de la selva. El resultado es una sociedad fragmentada, donde cada quien se salva como puede, incluso si para ello debe saltar los charcos de sangre de quien cayó hace apenas un minuto.

La impunidad no consiste solo en que el asesino no sea capturado; sino en la certeza colectiva de que no vale la pena ayudar porque, al final, nadie responderá por el crimen. Es la sospecha instalada de que la víctima "algo habría hecho" para merecer su destino. Hemos aceptado, con una pasividad que asusta, que la muerte es el destino natural de quien trabaja en el transporte público.

Lo más triste de esta historia no es solo la brutalidad del ataque, sino la frialdad con la que la sociedad hondureña procesa su propio luto. Hemos aprendido a convivir con el cadáver en la acera mientras esperamos el siguiente bus.

Si permitimos que la muerte de un trabajador pase a ser simplemente una nota roja más en el periódico de la mañana siguiente, entonces no solo habremos perdido a un ciudadano. Habremos perdido la capacidad de ser una sociedad.

Al final, la indiferencia sigue siendo una forma más de complicidad. Mientras sigamos confundiendo la prudencia con el silencio, cada rastro de sangre en las calles no será solo la huella de un crimen, sino el epitafio de una sociedad que, por miedo o por desidia, decidió dejar de ser humana. Y un país que deja de sentir el dolor ajeno comienza, poco a poco, a morir, sin darse cuenta de que la primera víctima fue su propia conciencia.