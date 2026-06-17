Honran y prestigian a Honduras (6)

EMPRESARIOS: Federico Smith. Banquero, presidente de El Ahorro Hondureño. Marco E. Agurcia. Financista, fundador de Aseguradora Hondureña. Roberto Fasquelle: fundador de la Compañía Azucarera Hondureña (Cahsa). Rafael Ferrari García: pionero de la radiodifusión nacional, fundó La Voz de Honduras (HRN) (1931). José Rafael Ferrari Sagastume: Administrador, propietario de canales televisivos y radiodifusoras; impulsó Teletón, que rehabilita a compatriotas minusválidos y afectados por lesiones traumáticas. Jorge Bueso Arias: Banquero, fundador del Banco de Occidente. Administrador, ministro de Economía y Hacienda, candidato a la Presidencia de la República (1971) por el Partido Liberal. Edmond L. Bográn: banquero, abogado, cofundador de Diario Tiempo y Banco Sogerin, diputado. Jaime Rosenthal Oliva: Ingeniero, banquero, político, designado presidencial. Emilio Larach: impulsó la industria ferretera, filántropo. Jorge J. Larach: fundador y editor de diarios La Prensa y El Heraldo. Miguel Andonie Fernández: Farmacéutico, fundador Grupo Mandofer y del Partido Innovación y Unidad (Pinu), presidió el Comité Cívico Pro Defensa Nacional (1969), candidato presidencial. Valentín Flores: importador de vehículos automotores. Vicente Williams Agasse. Ingeniero, empresario de la construcción. Juan Ferrera López: Comerciante, ministro de Hacienda, directivo del Cohep, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, director del Consejo Nacional Anticorrupción. Jorge Canahuati: propietario de medios de comunicación, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa.
FOTÓGRAFOS: Juan T. Aguirre, sus fotografías ilustraron el Primer Anuario Estadístico compilado por Antonio R. Vallejo (1889). Raúl Agüero Vega: su cámara captó a nuestros compatriotas indígenas y paisajes rurales. Escritor.Juan Pablo Martell: educador, transmitió sus conocimientos técnicos. Fotografió pueblos originarios y paisajes. Evaristo López Rojas: retratista, impresor, documentalista, editor. Vicente Murphy. Arturo Sosa. Nicolasa Hernández. Su cámara capta a su etnia lenca y paisajes del suroccidente hondureño. Ha exhibido sus fotografías dentro y fuera del país, al igual que Daniela Lozano.
Paúl Martínez: Investigador, autor de ensayos acerca de artistas hondureños. Especializado en la fotografía en blanco y negro. Jorge Federico Travieso. Su lente ha captado pueblos, sitios arqueológicos de Gracias a Dios. Antropólogo.
GEOFÍSICOS. Marco Antonio Zúniga, Gonzalo Cruz. Ambos doctorados por la University of Texas, Austin. El primero gestionó la donación de sismógrafo para la UNAH. Su tesis: Estudio Geofísico del Valle de Sula. Fallecidos prematuramente.
GEÓGRAFOS. Noé Pineda Portillo. Docente, autor. Su Geografía de Honduras es la más completa hasta ahora. Economista. El único compatriota electo para presidir el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Director del Instituto Geográfico Nacional. Willian Van Davidson: Estadounidense que considera a Honduras “mi segunda patria”. Sus obras a partir de su tesis doctoral Geographical History of the Bay Islands abordan temáticas nacionales del período colonial y siglo XIX, incluyendo estudios de indígenas y afrodescendientes.