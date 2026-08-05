Honran y prestigian a Honduras (13)

POETAS. Los dos referentes del género poético nacional: Juan Ramón Molina y Roberto Sosa, encabezan, por su calidad e inspiración, nuestra literatura en el género de la poesía. Otros y otras compatriotas han hecho de ella su razón de existir de manera creativa y bella simultáneamente.

Manuel Molina Vigil, José Antonio Domínguez, Jeremías Cisneros, Joaquín Soto, Ramón Ortega, Ramón Padilla Coello, Martín Paz, Luis Andrés Zúñiga, Rafael Heliodoro Valle, Froylán Turcios, Marco Antonio Ponce, Alfonso Guillén Zelaya, Augusto C. Coello, Óscar Castañeda Batres, Medardo Mejía, Clementina Suárez, Vicente Alemán h. (Claudio Barrera), Óscar Acosta, Jorge Federico Travieso, Jacobo Cárcamo, Víctor Eugenio Castañeda (Jaime Fontana), José Antonio Rivas, Pompeyo del Valle, Miguel R. Ortega, Edilberto Cardona Bulnes, Edith Tarrius López (Eva Thais), Ángela Valle, Nelson Merren, Adán Castelar, Tulio Galeas, Livio Ramírez, José Luis Quesada, José González, David Díaz Acosta, Rigoberto Paredes, José Antonio Funes, Leonel Alvarado, Rolando Kattán -el más traducido-, Gustavo Campos, Iveth Vega, Melissa Merlo, Xiomara Cacho, Mayra Oyuela.Se ubican en distintas generaciones y corrientes literarias, varios de ellos(as) galardonados nacional e internacionalmente, abordando temáticas interioristas y exterioristas, con alta calidad formal y conceptual. Diversas antologías, a partir de la debida a Rómulo E. Durón, Honduras Literaria (1899), han compilado sus poemas, enriqueciendo y renovando nuestro idioma materno.

PROMOTORES CULTURALES. Mariana Zepeda facilitaba las instalaciones del Instituto Hondureño de Cultura Interamericana para muestras de pintura por docentes y alumnos de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Julio Cantero, creador del Museo Virtual del Banco Atlántida. Olga Joya, historiadora, directora del Centro de Arte y Cultura-UNAH, proyectando a la niñez y juventud de Comayagüela hacia la participación artística. Isolda Arita, desde Editorial Guaymuras, ha publicado libros relativos a múltiples facetas de la historia, antropología, literatura y lingüística nacional, al igual que el religioso canadiense Raúl Corriveau y la Editorial Subirana. Juan Ramón Martínez, historiador, periodista, analista político, narrador, vía prensa escrita y digital divulga aspectos históricos y literarios hondureños. Segisfredo Infante. Como director de la Editorial Universitaria estimuló la publicación de autores nacionales de diversas especialidades y corrientes ideológicas. Mario Hernán Ramírez: desde el Museo de la Identidad Nacional, la UNAH y la Secretaría de Cultura anima el quehacer cultural patrio.

Teresa Campos de Pastor Fasquelle, antropóloga mexicana-hondureña, fundadora del Museo de San Pedro Sula, ha enfatizado la diversidad antropológica y arqueológica del Valle de Sula. José Francisco Saybe, ingeniero, fundador y director teatral en San Pedro Sula. Salvador Madrid, animador de la actividad cultural de la ciudad de Gracias con el Festival de los Confines, cada vez más concurrido por literatos nacionales y extranjeros.

El gobierno de España, mediante agencias especializadas, respalda la cultura nacional mediante la restauración de la arquitectura colonial, ferias del libro, presentación de autores nacionales y sus creaciones, otorgando becas para estudios de posgrado en universidades hispanas, financiando la rehabilitación física de la sede de la Academia Hondureña de la Lengua.