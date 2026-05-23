Elecciones en Colombia: ¿Quién ganará?

El próximo 31 de mayo se celebrarán en Colombia unas elecciones presidenciales trascendentales y que definirán el futuro del país por los próximos cuatro años, Varios son los candidatos que despuntan en las encuestas. En el campo de la izquierda, hay que señalar al heredero político del actual presidente de la República, Gustavo Petro, y un viejo y veterano político conocido por sus posiciones radicales en la izquierda colombiana: Iván Cepeda.

Educado en la Checoslovaquia y Bulgaria comunistas en los años sesenta y en los ochenta, respectivamente, Cepeda es un hombre frío, calculador y uno de los más acérrimos enemigos del ex presidente y máximo líder de la derecha colombiana, Alvaro Uribe, con quien ha mantenido numerosos litigios y controversias públicas. También es un firme defensor de las dictaduras comunistas de América Latina, considerándose un admirador declarado de los difuntos Fidel Castro y Hugo Chávez y del destronado Nicolás Maduro. Por desgracia para Colombia, Cepeda lidera casi todas las encuestas y en el caso de una segunda vuelta,-escenario probable-, podría imponerse cómodamente y convertirse en el próximo presidente de Colombia, adentrándose el país en el terreno de la zozobra, el caos y la incertidumbre.

En lo que respecta a la derecha, hay dos candidatos favoritos, según señalan todas las encuestas, y ambos mantienen públicas diferencias. Por un lado, está Paloma Valencia, la candidata del uribista Centro Democrático, y que está apoyada por diversas fuerzas y sectores políticos del país, incluidos algunos procedentes de la izquierda que la candidata no dudaría incluir en su gobierno, como ya ha anunciado públicamente.

No cabe duda que Paloma Valencia es la candidata del establishment colombiano y que pertenece al grupo de poder, dominante que controla Colombia desde la independencia con los peores vicios, como el nepotismo, el amiguismo, la corrupción y la defensa de las granjerías más infames de una oligarquía absolutamente corrompida y podrida moralmente, a la que ella misma pertenece por lazos familiares, sociales y políticos. Está por ver si consigue derrotar al otro candidato de la derecha y colocarse como candidata para la segunda vuelta.