Elecciones en Colombia: ¿Quién ganará?

El próximo 31 de mayo se celebrarán en Colombia unas elecciones presidenciales trascendentales y que definirán el futuro del país por los próximos cuatro años, Varios son los candidatos que despuntan en las encuestas. En el campo de la izquierda, hay que señalar al heredero político del actual presidente de la República, Gustavo Petro, y un viejo y veterano político conocido por sus posiciones radicales en la izquierda colombiana: Iván Cepeda.
Educado en la Checoslovaquia y Bulgaria comunistas en los años sesenta y en los ochenta, respectivamente, Cepeda es un hombre frío, calculador y uno de los más acérrimos enemigos del ex presidente y máximo líder de la derecha colombiana, Alvaro Uribe, con quien ha mantenido numerosos litigios y controversias públicas. También es un firme defensor de las dictaduras comunistas de América Latina, considerándose un admirador declarado de los difuntos Fidel Castro y Hugo Chávez y del destronado Nicolás Maduro. Por desgracia para Colombia, Cepeda lidera casi todas las encuestas y en el caso de una segunda vuelta,-escenario probable-, podría imponerse cómodamente y convertirse en el próximo presidente de Colombia, adentrándose el país en el terreno de la zozobra, el caos y la incertidumbre.
En lo que respecta a la derecha, hay dos candidatos favoritos, según señalan todas las encuestas, y ambos mantienen públicas diferencias. Por un lado, está Paloma Valencia, la candidata del uribista Centro Democrático, y que está apoyada por diversas fuerzas y sectores políticos del país, incluidos algunos procedentes de la izquierda que la candidata no dudaría incluir en su gobierno, como ya ha anunciado públicamente.
No cabe duda que Paloma Valencia es la candidata del establishment colombiano y que pertenece al grupo de poder, dominante que controla Colombia desde la independencia con los peores vicios, como el nepotismo, el amiguismo, la corrupción y la defensa de las granjerías más infames de una oligarquía absolutamente corrompida y podrida moralmente, a la que ella misma pertenece por lazos familiares, sociales y políticos. Está por ver si consigue derrotar al otro candidato de la derecha y colocarse como candidata para la segunda vuelta.
Un outsider en la pista
El otro candidato de la derecha, o de la extrema derecha según se mire, es el controvertido abogado Abelardo de la Espriella, cuyo currículum tiene algunas zonas oscuras, como haber defendido a narcos colombianos e incluso al testaferro de Maduro, Alex Saab.
Cercano a las tesis de los presidentes Bukele, Milei y Trump en materia de seguridad, defensa y manejo de la economía, De la Espriella ha ido creciendo en las encuestas hasta situarse muy cerca del candidato favorito, Cepeda, e incluso podría superar en la primera vuelta a la candidata de la derecha uribista, Valencia, cuya figura genera ciertas suspicacias en la derecha pura sangre colombiana, como la elección de su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, un gay de centro izquierda con ideas bastante avanzadas para un país tan católico y conservador como Colombia.
De la Espriella es un absoluto outsider hecho a sí mismo, aunque con nervio económico y político, pues cuenta con el apoyo de algunos grupos como el clan Char de la costa, uribistas resentidos y disidentes con la candidata oficialista, el Movimiento de Salvación Nacional de la familia Gómez -unos oligarcas que llevan chupando de la teta pública toda la vida-, seguidores del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, y algunos representantes y miembros del partido Cambio Radical.
Con una campaña algo esperpéntica y festiva, rayana en lo ridículo, en la que no falta su tradicional lema “¡firmes por la patria!” acompañado del saludo militar y su presentación como “el Tigre” de Colombia, De la Espriella obvia los contenidos sociales en sus intervenciones, destila un profundo anticomunismo y un cocktail de ideas bastante variopintas y vagas para poder transformar un país tan complejo como Colombia.
Así las cosas, y para resumir, es presumible que asistamos a una segunda vuelta entre Cepeda, “el amigo de las Farc”, como diría el expresidente Alvaro Uribe, y uno de los dos representantes de la derecha, bien la de la “derechita cobarde”, Valencia, o el outsider de extrema derecha De la Espriella, un valor en alza en esta campaña surrealista y subiendo en las encuestas.
Posdata: Hay una candidata que promueve un movimiento digital para Colombia, Sondra Macollins, con ideas interesantes, propuestas sugerentes y contenidos dignos de escuchar y que invitan a la reflexión. Te recomiendo su entrevista: clic aquí