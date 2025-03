El libreto de “Mel”

En Honduras, el juego de los caudillos de la izquierda sigue el mismo libreto: desestabilizar, victimizarse y luego presentarse como la única salvación posible. Lo que estamos viendo con Cossette López, el CNE y el sabotaje del proceso electoral no es más que un capítulo más en la trama de Manuel Zelaya Rosales, un personaje que no tiene la menor intención de soltar el poder.

La estrategia es transparente para quien quiera verla: ganar con fraude, o sembrar el caos en las elecciones de noviembre y gritar fraude a los cuatro vientos, así cuando el país esté suficientemente convulsionado, exigir una constituyente como única solución. Es el manual del socialismo del siglo XXI, aplicado con precisión quirúrgica en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ahora lo quieren replicar aquí, con la esperanza de que Honduras caiga, una vez más, en la trampa del Mesías político.

Las señales están por todos lados. Desde hace meses, “Mel” ha estado socavando las instituciones, debilitando el CNE con enfrentamientos internos y usando a sus peones -como Marlon Ochoa- para montar emboscadas políticas. La más reciente: una reunión donde el general Roosevelt Hernández agrede verbalmente a Cossette López, que dinamita lo poco que queda de credibilidad del proceso electoral. Todo calculado para que, llegado el momento, Libre pueda alegar que las elecciones son inviables y exigir “una salida extraordinaria”. ¿Y qué salida más extraordinaria que reescribir la Constitución a su medida?

Si la oposición no despierta ahora, mañana será tarde. Ya hemos visto qué pasa cuando los partidos se confían, cuando los empresarios se quedan callados por miedo y cuando la sociedad civil cree que “esto no puede pasar aquí”.

Pasó en Venezuela, pasó en Nicaragua y, si no actuamos, pasará en Honduras. “Mel” Zelaya no es un político común, es un caudillo que opera con la lógica de los dictadores: manipulación, conflicto y perpetuidad. Usa las narrativas de opresión no para redimir al pueblo, sino para justificar su ineficacia, desmantelar las instituciones democráticas y secuestrar el poder.

¿Qué hacer para frenar esta embestida? Lo primero es que la oposición debe dejarse de pendejadas; dejar de lado sus diferencias y unirse en un solo bloque. Nasry Asfura, Salvador Nasralla y cualquier otra fuerza deben entender que esta no es una lucha de egos, sino de supervivencia democrática. Segundo, el sector privado (sobre todo en SPS) debe dejar de jugar a la complicidad y denunciar con fuerza lo que está ocurriendo. Tercero, la comunidad internacional, en especial la OEA y la Unión Europea, debe ser alertada antes de que sea demasiado tarde.

Honduras está ante una encrucijada. Podemos permitir que este cacique nos lleve por el camino de la ruina, o podemos actuar con la determinación que la historia exige. La única respuesta ante este intento de perpetuación en el poder es la resistencia. La pregunta es: ¿estamos listos para unirnos y sepultar para siempre el perverso libreto de “Mel”?