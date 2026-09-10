Cuando los niños de La Mosquitia sonrieron

El caso de los niños de Unru, en La Mosquitia hondureña, evidencia un patrón estructural de reproducción de la pobreza extrema. Desde el periodo prenatal, estos niños heredan condiciones de vulnerabilidad derivadas de la precariedad alimentaria de sus madres, cuya desnutrición crónica limita la calidad y cantidad de la leche materna y restringe la posibilidad de generar entornos afectivos saludables. En Honduras, y especialmente en lugares como La Mosquitia, la infancia temprana se desarrolla en un contexto marcado por carencias básicas.

A medida que crecen, estos niños enfrentan un entorno social caracterizado por amenazas constantes y un abandono estatal histórico. Su vestimenta raída, descalzos y con la falta de acceso a servicios básicos reflejan una estructura de exclusión que no es accidental, sino producto de políticas públicas insuficientes y de una larga tradición de marginalización territorial. Su mirada triste a un horizonte incomprensible que describen es la ausencia de un futuro que el Estado y la sociedad hondureña han permitido que se normalice.No es un designio marcado por una fuerza sobrenatural la responsable de esas privaciones. Los niños misquitos, como la mayoría de niños de Honduras, nacieron en un espacio y lugar que ellos no escogieron; fueron las condiciones históricas y sociales las que les determinaron sus limitaciones.

La llegada de Shin Fujiyama, ciudadano de origen japonés, a la comunidad de Unru, ubicada en las profundidades de la selva de La Mosquitia hondureña, el 19 de agosto de 2026, significó un acontecimiento extraordinario en un lugar donde la presencia de un extraño había sido poco común, y más con la noticia de que había llegado con la misión de construir una escuela para los niños. La llegada y permanencia de Shin en la comunidad contrastaba con experiencias de burócratas estatales o de algunas ONG, que dirigen obras asistencialistas en comunidades pobres desde las ciudades, con todas las comodidades de la modernidad.

La construcción de la escuela duró 13 días, una construcción que, cuando la realiza el Estado, puede durar meses. Shin Fujiyama adoptó un estilo de vida de supervivencia en medio de la selva, adaptándose a la falta de carreteras, a un clima extremo de lluvias constantes, carente de servicios sanitarios, durmiendo en campamentos improvisados, bañándose en los ríos y acomodándose a la alimentación de los pobladores de la comunidad. Los niños, desde el primer día, lo recibieron con alegría, abrazos y sonrisas, y haciendo todo tipo de preguntas a los recién llegados. Shin, en un acto espontáneo, compartió con ellos los tradicionales juegos típicos de la comunidad, así como juegos con balones de fútbol que él les había llevado.

Para los niños, la llegada de Shin fue una fiesta que recordarán en sus memorias. Las experiencias vividas quedarán flotando en sus espíritus y serán replicadas en sus conversaciones como algo que sucedió. Será motivo de cuentos y leyendas, de algo que la tradición oral transmitirá de generación en generación. En los pobres, lo novedoso y sano perdura más en el tiempo.