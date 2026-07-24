Debemos transformar nuestra realidad económica y social. Es inaceptable no hacerlo si buscamos bienestar general. Una vía puede ser la aprobación de una nueva Ley de Cooperativas que impulse la economía social como pilar del desarrollo nacional. Una nueva ley que cree oportunidades para las mayorías que requieren esperanza y trabajo.

El cooperativismo es un modelo exitoso en muchos países: democratiza la economía, distribuye riqueza con justicia y fortalece el desarrollo local. Las cooperativas promueven inclusión, participación, evitan la concentración de capital y favorecen la reinversión de los beneficios.

Honduras debe impulsar su enorme potencial y eliminar las limitantes propiciadoras de desempleo, que fortalecen la pobreza.

En este proceso es justo reconocer el liderazgo histórico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Educadores Limitada de Honduras (COACELH), difundiendo la educación cooperativa como herramienta de desarrollo humano y económico.

Una nueva Ley de Cooperativas debe ser prioridad nacional. Más que reformas, una nueva ley que trascienda intereses partidarios, para apoyar la producción, la inclusión y la generación masiva de empleo.

Necesitamos instrumentos para crear oportunidades, menos promesas, más cumplimiento.

Fortalecer el cooperativismo es fortalecer la libertad económica con responsabilidad social. Es impulsar el liberalismo. No tendríamos que vivir solo soñando con la inversión extranjera. Es impulsar la capacidad de nuestro pueblo para organizarse, producir y construir prosperidad solidaria. Es la práctica política que Honduras nos reclama a los políticos. Lo indispensable para construirnos. El futuro que nos merecemos.

Impulsar el cooperativismo es acicatear el esfuerzo colectivo y volverlo productividad sostenible; será transformar comunidades excluidas en motores que dinamicen nuestra economía nacional, y sí, que reduzca la brecha de la insoportable desigualdad.