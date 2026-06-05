Colombia nos lo confirmó

Las elecciones en la hermana República de Colombia reflejan varios puntos, uno de ellos, que la lucha se volcó entre las ideas del partido de gobierno y una derecha recalcitrante disfrazada de independiente por no “pertenecer a la casta”, y si bien, aún no hay presidente, con los resultados de las elecciones en su primera vuelta podemos sacar varias conclusiones y relacionarlas al entorno hondureño.

El candidato oficialista Iván Cepeda, sin lugar a dudas, tiene un perfil bastante técnico, prudente y cercano a una izquierda más consciente y menos reactiva, que con un discurso conciliador ha llamado la atención de muchos sectores, pero tampoco podemos refutar que también aleja el voto de otros actores. Sabemos que la imagen de Petro, en lugar de sumar, resta. .

Por otro lado, tenemos a Abelardo de la Espriella, un candidato bastante atípico, abogado penalista, muy reactivo, con un discurso bastante cercano a los sectores más conservadores, la empresa privada, la familia, e incluso la iglesia (a pesar de haber expresado ser ateo en entrevistas anteriores). Él se autoproclama Uribista, aunque la candidata de Uribe era Paloma Valencia. Todos estos extremos le han sumado puntos.

Hay un hecho claro que debemos mencionar, en Honduras y en otros países, las personas están votando por sacar a los que están en el poder, y leen cuál personaje puede garantizarles que el partido de gobierno deje de gobernar. Sucedió aquí en las elecciones que ganó Libre en 2021, las personas no votaron por Libre, votaron por sacar a Juan Orlando Hernández, y recientemente, los hondureños votaron por sacar a Libre del poder, y por todo lo que está sucediendo, Colombia va por el mismo camino.

Los discursos políticos están pasando a un segundo plano, las personas están votando por hechos, debemos tomar en consideración los retos que existen en la comunicación política actual, los medios de comunicación hegemónicos, los influenciadores de redes sociales marcan una pauta considerable, máxime para los votos independientes. Naturalmente esto viene a golpear a los partidos que gobiernan.

La derecha de Honduras apeló al pragmatismo, no propusieron nada y llegaron al poder, la derecha de Colombia está haciendo una crítica al sistema por completo y promoviendo ideas de desarrollo, combate a la criminalidad y fomento de la empresa privada. Por otra parte, los temas que la izquierda quiere abordar denotan una intelectualidad más profunda, que tristemente no han sabido comunicar de manera precisa para todos los sectores, cuestión que la derecha si ha sabido entender y comunicar.

Estos procesos deben servir como ejemplo para nuestra clase política, para replicar lo correcto y aprender de los errores ajenos, tristemente a nuestros políticos tanto de izquierda como de derecha siguen revolcándose en los mismos errores, porque en lugar de tener la humildad de “aprender” siguen insistiendo en tener la razón, a pesar que los hechos demuestren lo contrario.