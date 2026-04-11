Agricultura orgánica: instrumento para reducir la dependencia petrolera en Honduras

En Honduras el problema no es únicamente agrícola, es estructural. La dependencia del petróleo y sus derivados se infiltra en toda la cadena productiva del agro en relación directa y dependencia operativa, cuyos precios están directamente vinculados al mercado energético internacional.

Cada aumento del petróleo es un impuesto externo sobre la producción agrícola. No lo decide el país, no lo controla el productor, pero lo paga, y lo paga doble, primero en costos de producción, luego en pérdida de competitividad. Resultando alimentos más caros, márgenes más estrechos y vulnerabilidad del sistema agroalimentario.

Aquí es donde la agricultura orgánica deja de ser ideológica y pasa a ser estratégica. Se trata de valorar lo orgánico, de entender su valor económico en términos de sustituir esa dependencia. Un sistema agrícola que reduce el uso del petróleo y derivados (diésel, gasolina, fertilizantes nitrogenados, insecticidas, fungicidas, herbicidas), automáticamente reduce su exposición al precio internacional del crudo.

La lógica es directa, si el insumo depende del petróleo, el costo es volátil. Si el insumo se produce localmente (compost, biofertilizantes, microorganismos eficientes, extractos vegetales) el costo es más estable y, sobre todo, controlable. Esto no elimina el problema energético, pero lo amortigua de forma significativa.

El punto crítico está en los pequeños productores, son ellos quienes más sufren el encarecimiento del diésel y de los insumos importados. Para un productor pequeño, el aumento del costo energético no es un ajuste marginal; es una amenaza directa a su viabilidad. Frente a eso, el uso de fertilización orgánica, control biológico de plagas y manejo agroecológico además de ser una alternativa, es una estrategia de supervivencia económica.

La transición hacia sistemas orgánicos no reduce costos de inmediato. En muchos casos, los aumenta en el corto plazo por la necesidad de adaptación técnica, mayor uso de mano de obra y aprendizaje productivo. Pero en el mediano plazo, reduce la dependencia de insumos externos, estabiliza los costos y mejora la capacidad de sobreponerse a las adversidades del sistema productivo. Este es el verdadero beneficio.

El problema de fondo es que Honduras sigue operando bajo un modelo agrícola altamente dependiente de insumos externos. Mientras eso no cambie, el país seguirá importando no sólo petróleo, sino también vulnerabilidad.

Por eso, la agricultura orgánica debe entenderse como una política energética indirecta. No sustituye el petróleo, pero reduce su impacto en el sistema agroalimentario. Y eso, en un país con limitaciones fiscales, alta pobreza rural y débil capacidad de absorción de impactos externos, es una ventaja estratégica.

La pregunta real no es si la agricultura orgánica es mejor. La pregunta es si Honduras puede seguir sosteniendo un modelo agrícola atado a la volatilidad del petróleo. La respuesta es no. Reducir esa dependencia no es opcional, es una condición para la estabilidad productiva, económica y alimentaria del país. Queda planteado.