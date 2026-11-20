Fue en un abrir y cerrar de ojos. Sin capacidad de reaccionar, apenas pude atisbar una mancha que atravesó de derecha a izquierda al frente del vehículo que yo conducía, mientras transitaba por la carretera que lleva a la capital. Arrojado y ágil, con notorio desprecio a su propia vida y a la integridad de quienes circulábamos a su lado, el motociclista continuó rebasando con maniobras zigzagueantes a los carros que iban adelante. Acelerando y evadiendo a cada vehículo que estaba en la fila, en algún momento contuve la respiración, ya que temía ser testigo de un aparatoso accidente en el que aquel irresponsable se llevaría la peor parte.

Era muy temprano, pero ningún retraso o compromiso podía ser suficiente justificación para el despliegue de ilegalidades e imprudencia que presencié. Diariamente he debido soportar el desorden que ocasiona la conducción de quienes montan estos vehículos de dos llantas, que ignoran e irrespetan párrafos enteros de la Ley de Tránsito y del sentido común que permite la supervivencia propia.

La autorización del permiso de conducir de los motociclistas debería sujetarse a criterios igual de estrictos que los que debemos cumplir los conductores de vehículos livianos y pesados. Con el aumento desproporcionado de esta forma de transporte, las normas de circulación deberían ser adaptadas para prevenir, sancionar y erradicar las prácticas más comunes que se observan en sus conductores. La imposición de portar un chaleco de identificación con detalles reflectantes, el uso obligatorio de cascos y los límites para el número de ocupantes de estas unidades motorizadas han sido hasta ahora intentos débiles e inconstantes de poner orden en la conducta de quienes conducen estas máquinas a dos ruedas. La Ley de Tránsito fue pensada principalmente para regular las acciones de chóferes de vehículos de cuatro ruedas, tipo sedán, camión y autobuses, durante mucho tiempo mayoritarios. Sin embargo, la proliferación de motocicletas obliga a hacer una revisión exhaustiva de la legislación para adaptarla más y mejor a la regulación de la conducción de motos.

Los datos que recolecta el Observatorio de Muertes Violentas de la UNAH muestran que cada mes aumentan consistentemente las incidencias fatales por accidentes viales; también ha sido reportado por las autoridades de salud un progresivo y preocupante aumento de ocupación de camas en hospitales por traumas ocasionados en accidentes en los que los protagonistas conducen motocicletas. Las campañas para la conducción responsable de estas unidades motoras no han podido reducir su número y más bien se reporta su aumento, que es proporcional al aumento de su compra. La imagen de buenos samaritanos auxiliando a personas que han sufrido percances en motocicletas y el congestionamiento que produce la curiosidad y la presencia policial, de socorro y, a veces, forense, ya resulta familiar. Es hora de reconocer que estamos ante un nuevo problema de salud pública que requiere soluciones.