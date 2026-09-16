Para empezar, en esta ocasión hablaremos de un grupo de personas que, sin duda alguna, tienen el don de servicio y que apoyan con la mejor voluntad a quien lo necesite o solicite. Y es que hace unos meses fue la Semana Santa, apenas ayer terminaron los desfiles y ahora se avecina la Semana Morazánica, y los voluntarios de la Cruz Roja Hondureña están listos para prestar servicio. Por otro lado, muchas personas tienen un concepto errado acerca de los que formamos parte de esta noble institución, creyendo que trabajamos en ella y, aunque sí hay miembros a los cuales se les llama colaboradores porque devengan un salario, la gran mayoría a nivel nacional somos voluntarios. Damos de nuestro tiempo para colaborar en distintas actividades y poder auxiliar a personas que lo necesiten. Además de lo ya mencionado, la Cruz Roja Hondureña cuenta con muy buen personal en los distintos departamentos del país: médicos, paramédicos, enfermeras, psicólogos, maestros, músicos, carpinteros, mecánicos, abogados, los famosos MAVE (nombre de un curso de manejo), que es el personal que conduce la ambulancia; es decir, personal capacitado. Cabe mencionar que, en la Cruz Roja, cada voluntario decide en qué área capacitarse: Gestión y Control de Riesgo, Primeros Auxilios Estándar, entre muchísimos cursos más. No podemos olvidar el área de rescate acuático, contando con excelentes instructores que, a la fecha, en el departamento de Cortés, están los mejores. Y vuelvo y repito: nadie recibe un tan solo centavo. Nuestros voluntarios muchas veces arriesgan su integridad por salvaguardar la de otros y, pues, de eso se trata: de poner al servicio de los demás tus capacidades, tiempo y voluntad. Para finalizar, también destaca de manera muy peculiar el Consejo Municipal de Tela, pues, con el pasar del tiempo, va creciendo y sus voluntarios cada vez más son más capaces. Después de estas fiestas patrias, era necesario reconocer esta noble labor.