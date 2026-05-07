Una indagación filosófica sobre Dios

Hablar de Dios no es simplemente nombrar una entidad suprema, sino rozar el límite mismo del pensamiento. La filosofía, en su aspiración más rigurosa, no define a Dios como se define un objeto, porque Dios -si es- no pertenece al orden de las cosas, sino al fundamento de todo lo que puede ser pensado o existir. Por ello, la pregunta “¿quién es Dios?” se transforma inevitablemente en otra más radical: ¿qué significa ser?

En la tradición metafísica, Dios ha sido concebido como el ser necesario, aquello cuya existencia no depende de ninguna otra realidad. Frente a la contingencia del mundo -donde todo podría no haber sido-, Dios aparece como la imposibilidad misma de la nada absoluta. No es un ente entre otros, sino la condición de posibilidad de todos los entes. Por eso se afirma que Dios no “existe” en el mismo sentido en que existen las cosas; más bien, es el acto puro de existir, sin mezcla de potencialidad, sin devenir, sin carencia. Pensar a Dios como “ser” no es atribuirle una propiedad, sino reconocerlo como la fuente misma de toda propiedad.

Sin embargo, esta afirmación abre una tensión inevitable: si Dios es absoluto, infinito e incondicionado, entonces escapa a toda categoría humana. El lenguaje, que opera mediante límites y distinciones, se vuelve insuficiente. Decir que Dios es bueno, eterno o perfecto no describe su esencia, sino que proyecta sobre lo infinito conceptos nacidos en lo finito. De ahí surge la teología negativa, que sostiene que de Dios solo puede decirse lo que no es: no es limitado, no es temporal, no es compuesto. En este silencio conceptual, Dios no desaparece; al contrario, se vuelve más radicalmente inabarcable. En la modernidad, el problema se desplaza del ser al sujeto. Dios deja de ser únicamente el fundamento del mundo y pasa a ser interrogado como contenido de la conciencia. (continuará).