¡Tú vales!

¿Estoy en el lugar correcto? ¿Siento que me están dando el valor que tengo? Si alguien no me da valor, ¿merece la pena en mi vida? Cuando alguien no te valore, o el trabajo que haces, seguramente estás en el lugar equivocado. Por el contrario, si realmente tienes valor, lo sabrás por lo que te digan las personas que te aprecian, porque ellas sabrán valorarte por lo que eres. Veamos la siguiente historia, que nos enseña lo importante que puede ser rodearnos y acercarnos a personas y lugares donde podamos sentirnos valorados. “Un día, un padre llamó a su hijo y le mostró un reloj viejo mientras le decía: Este es un reloj que me dio tu abuelo y tiene más de 200 años, pero antes de dártelo, ve a la tienda de relojes. Dile que quiero vender este reloj y pregúntale cuánto nos daría por él”. El hijo fue a preguntar y regresó al poco tiempo: “Papá, el relojero me dijo que me daría 5 dólares porque el reloj está viejo”. El padre le dijo: “Ve a la casa de empeño y pregúntales cuánto te darían por él”. El hijo fue a preguntar y regresó contento: “Me dicen en la casa de empeño que me darían 10 dólares, ¿está bien?”. El padre replicó: “Ahora ve al museo y enséñales ese reloj”. Tras un rato, el hijo volvió lleno de emoción: “¡Papá, me ofrecieron un millón de dólares por él!”. El padre contestó: “Aprende la siguiente lección, hijo: el lugar correcto te valorará de la forma correcta. No te vayas a lugares en los que no te valoren. Quien conoce tu valor es quien te aprecia. No te quedes en un lugar que no te corresponde”. Es poco probable que quien no te conoce lo suficiente te aprecie, y si lo dice, tal vez sea de manera muy superficial. Nuestro valor siempre es el mismo; no somos más que nadie, pero tampoco menos. Si estoy en un entorno del tipo que sea, familiar, laboral, de amistad, de pareja, etc., donde no me ponen en valor, no reconocen mis logros ni puntos fuertes, no valoran mis opiniones, no me dedican tiempo de calidad, no validan mis emociones, no siento apoyo o me hacen sentir inferior, sin valor, es que estoy en el sitio incorrecto.