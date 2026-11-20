“Aquel muchacho de la llantera que soñaba con ser abogado tuvo que esperar muchos años para acercarse a ese sueño”. Mi primer paso fue el periodismo. Me gradué como periodista porque siempre tuve la necesidad de preguntar, de conocer historias y de entender lo que ocurría a mi alrededor. Pensaba que a través de la palabra podía denunciar injusticias, contar lo que otros no podían contar y darle voz a quienes pocas veces eran escuchados. Pero las cosas no salieron como yo esperaba. No tuve el éxito que imaginaba. La vida profesional no fue sencilla y aquel título no significó automáticamente que las puertas se abrieran. Tuve que enfrentar nuevamente las dificultades económicas y las vueltas que da la vida. Sin embargo, no me arrepiento de haber estudiado periodismo.

Después vino la filosofía. Quizá porque las preguntas se habían vuelto más grandes. Ya no solamente quería saber qué estaba pasando. Quería entender por qué pasaban las cosas. Quería entender al ser humano, la justicia, la libertad, la pobreza, el poder, la verdad y el sentido de la vida. La filosofía me enseñó algo que todavía llevo conmigo: muchas veces la pregunta es más importante que la respuesta. Pasé por los grandes pensadores, por Sócrates, Platón, Descartes, Nietzsche, Marx, Sartre y tantos otros que, desde diferentes épocas y posiciones, intentaron responder las grandes preguntas del ser humano.

Pero mientras estudiaba filosofía, aquel sueño de juventud seguía allí. El sueño del cipote de la llantera.

El muchacho que quería ser abogado porque había conocido la injusticia de cerca. Entonces comprendí que quizá mis caminos no estaban separados. El periodismo me había enseñado a contar. La filosofía me había enseñado a preguntar y a pensar.

Y el Derecho podía enseñarme a defender.