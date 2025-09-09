Sabiduría popular (1/2)

A los de mi generación pareciera que nos programaron, nos dijeron estudia, trabaja, forma una familia y sé responsable. Tienes que cumplir con todo y con todos. Pero ya lo hicimos, y ahora es momento de cambiar el rumbo, de ser un poco más egoístas y pensar en nosotros mismos. No dejes que te impongan nuevas cargas, es hora de soltar la presión y decir “No” cuando sea necesario, de dejar de cargar con los problemas de los demás porque no nos pertenecen, aunque nuestros hijos nos aman, ellos tienen su propia vida, sus propios proyectos, y cuando nos vayamos, la vida seguirá, y con el tiempo, es probable que nuestros bisnietos apenas se acuerden de nuestro nombre. La vida pasa en un instante, así que lo que me queda quiero vivirlo a mi manera, viajando, tomando un café, o sencillamente no haciendo nada, porque la vida seguirá aun cuando ya no estemos. Ahora es momento de rodearnos de quienes nos sumen, de quienes nos hagan reír, de disfrutar los buenos momentos con quienes queremos, y de hacerlo sin remordimientos ni culpas. Ahora cómprate eso que deseas, ríe, comparte y elige solo lo que te haga bien. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nadie lo sabe, pero, cuida tu salud, aliméntate bien, haz ejercicio, y, sobre todo, búscate un hobby que te apasione, algo que te haga sentir vivo. Así que lo que nos quede de vida, disfrutémoslo, es nuestro y de nadie más. Un sabio dijo que para ser fuerte no es necesario levantar mucho peso, con levantar el tuyo cada vez que te caigas es suficiente. Que no se note que eres diferente, no por tu ropa o tu cartera, sino por cómo tratas a los demás. En la vida hay que evitar tres figuras geométricas: los círculos viciosos, los triángulos amorosos y las mentes cuadradas. Celebra tus propias victorias, porque nadie más entiende lo que te costó alcanzarlas. A veces es bueno parar y ver si lo que quieres para tu vida concuerda con lo que haces de ella. Lenguaje inclusivo a nivel avanzado: Buen día. Permiso. Adelante usted. Por favor. Perdón. Buenas noches. Gracias.