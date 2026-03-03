Refranes generacionales

Nos referimos a dichos de uso común que sirven para poner un ejemplo, llamar a la reflexión o dar alguna enseñanza sobre algo. Su significado no es literal, sino que se prioriza su sentido figurado. Cito como ejemplos frases usadas en repetidas ocasiones por la figura paterna de mi familia. 1. Comer sancochado, o amarrarse el cinturón. Cuando la persona pasa apuros económicos debe controlar sus gastos. Vivir con austeridad. 2. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los momentos malos siempre pasan, por más difícil que sea la situación que se esté atravesando. Dicho refrán se utiliza para consolar a alguien que está pasando por un momento difícil, dándole esperanza de que la situación no será eterna. 3. Enfermo que come no muere. Una persona en cama que comienza a probar bocado es síntoma de una mejoría. Lo contrario, si deja de comer es un mensaje de preocupación de que las cosas no andan bien. 4. El tiempo perdido hasta los santos lo lloran. El tiempo es uno de los tesoros más valiosos que tenemos. Es incluso más valioso que el dinero. De hecho, podemos hacer más dinero, pero no podemos hacer más tiempo o recuperar el tiempo perdido, pues este transcurre inexorable, independientemente de lo que uno haga o deje de hacer. 5. ¡Que vida, para que fuera eterna! De pequeños, cuando estábamos plácidamente en el quinto sueño y no queríamos despertar ni levantarnos para ir a la escuela. 6. No es lo mismo verla venir, que platicar con ella. Frase que se refería a la diferencia entre lo hablado y lo ejecutado; entre lo soñado y la realidad. 7. Hay más tiempo que vida. El tiempo es eterno y la vida, limitada. Para indicar que no hay que apresurarse o precipitarse en hacer algo, que hay tiempo suficiente para hacerlo con la debida calma. 8. ¿La mujer de quién? Expresión que decía cuando se le contaba algo de alguna persona, y él se mostraba sorprendido, despistado de a quien se referían, como si no lo conociera o no había escuchado bien su nombre. Y, 9) Ni te aflijas ni te aflojes. Tómalo con calma, pero hazlo.