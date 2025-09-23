Proselitismo barato

El acto cívico que tradicionalmente inspira a la unidad nacional en torno a los valores patrios se transformó el pasado 15 de septiembre en un acto proselitista por las palabras de la presidenta en un ambiente más bien político, marcado por la presencia de la guardia pretoriana de Libre y sus fuerzas de choque e intimidación de los colectivos. La arenga de la mandataria sirvió para mantener su narrativa de confrontación con gobiernos anteriores.

Un hecho que ha sido un sello característico de sus apariciones públicas, en lugar de concitar a todos los hondureños sin distinción de colores políticos. No es posible que a la mandataria no se le haya ocurrido exaltar el esfuerzo de los colegiales que se dedicaron a desfilar para honrar a la patria; a sus padres, que seguramente con sacrificio invirtieron en las prendas de sus vástagos, particularmente en el de las bellas palillonas y pomponeras, y en los maestros de los institutos participantes.

Es inaudito que haya pasado página al tema del TPS y al regreso inminente de miles de compatriotas que deben retornar al suelo patrio. Es incomprensible que no haya podido dedicar su discurso a defender el patriotismo; a promover los valores y la cultura hondureña.

Y, por si fuera poco, cerró su sesgado mensaje con consignas sobre Medio Oriente, con el grito, fuera de lugar, de ¡Viva Palestina libre, viva Palestina libre! Paradójicamente, Honduras no participó una semana antes en la Asamblea de la ONU que reafirmó la existencia de dos Estados: Palestina e Israel. Evidenciando una desconexión entre la retórica presidencial y la participación diplomática efectiva del país en foros internacionales donde se debaten estos temas.

Así mismo, tampoco la presidenta aprovechó la ocasión para felicitar a los demás países centroamericanos ni a México, naciones que también estaban conmemorando su independencia, un gesto diplomático que tradicionalmente refuerza los lazos de hermandad en la región.

Por último: ¿Desde cuándo mientras se está en el poder, se está en resistencia? ¡Que lo averigüe Morgan!