Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna escuchó una voz misteriosa que allá dentro le decía: “Entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Pero recuerda algo, después que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal”. La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fascinada por el oro y las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente: “Tienes solo ocho minutos”. Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró. Recordó, entonces, que el niño quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre.

La riqueza duró poco y la desesperación... para el resto de su vida. Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años para vivir en este mundo y una voz siempre nos advierte: “Y no te olvides de lo principal”. Y lo principal son los valores espirituales, la oración, la vigilancia, la familia, los amigos, la vida. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esencial: “los tesoros del alma”. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo pasa rápido y que la muerte llega inesperadamente. Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las lamentaciones. Y en sentido filosófico citamos “El Principito”, la obra maestra de Antoine de Saint-Exupéry, donde encontramos la frase: “Lo esencial es invisible a los ojos”, que nos invita a reflexionar sobre la esencia de las cosas, más allá de lo superficial. En un mundo donde la apariencia y lo material a menudo dominan, esta afirmación se convierte en un faro que nos guía hacia una comprensión más profunda de nuestras relaciones, valores y experiencias.