Hay lugares de Honduras que parecen existir únicamente en los mapas, y La Mosquitia es uno de ellos. Curiosamente, no existe un departamento o municipio con ese nombre; se trata de una región del oriente del país que abarca gran parte de Gracias a Dios. Aun así, basta mencionar La Mosquitia para imaginar selva, ríos y comunidades alejadas del resto del país.

Recientemente viajé a esta región y entendí que el mayor problema no es la distancia, sino el desconocimiento que muchos hondureños tienen sobre ella.

Antes de viajar escuché innumerables advertencias sobre inseguridad, abandono y dificultades. Sin embargo, la realidad fue distinta. Encontré una región con una identidad cultural profundamente fuerte, donde la lengua miskita sigue presente en la vida diaria y donde las tradiciones continúan vivas.

La Mosquitia conserva una conexión con la naturaleza difícil de encontrar en otros lugares del país, rodeada de bosques, lagunas y una enorme riqueza de flora y fauna.

Pero admirar esa riqueza no significa ignorar sus necesidades. En un departamento tan extenso, Puerto Lempira concentra gran parte de la actividad comercial y de servicios. Hay pocos bancos, limitadas vías de acceso y un aeropuerto cuya pista todavía es de tierra. Hablar de desarrollo en La Mosquitia no debería significar perder su esencia, sino garantizar mejores condiciones e infraestructura para sus habitantes.

La Mosquitia no necesita ser salvada, necesita ser respetada. Respetada en su cultura, en su identidad y también en su derecho a contar con oportunidades y servicios dignos.

Mientras más lejos sentimos un territorio, más fácil resulta ignorarlo, quizá acercarnos más a esa región y escuchar a su gente también sea una forma de entender mejor la diversidad que existe dentro de Honduras.