Con el objetivo de promover la conciencia ambiental y fortalecer los procesos de rehabilitación social de jóvenes en situación de riesgo, el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI), la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT) y la Unidad de Gestión Ambiental del Distrito Central desarrollaron el proyecto “Joven apadrina un árbol”, en un centro de protección de la capital.

La iniciativa busca reforestar los espacios de los centros de atención a menores infractores, al tiempo que fomenta valores como la responsabilidad, el cuidado del entorno y el sentido de pertenencia. A través del apadrinamiento de un árbol, cada joven asume el compromiso directo de su cuidado, incluyendo riego, limpieza y protección, generando un vínculo terapéutico entre la naturaleza y su proceso de reinserción social.Desde el enfoque de derechos humanos, el proyecto también se articula como una estrategia preventiva frente a la trata de personas y otras formas de explotación. Al fortalecer entornos protectores y brindar alternativas de desarrollo personal, se reducen los factores de vulnerabilidad que pueden exponer a los jóvenes a redes delictivas.

La prevención de la trata de personas no solo se combate desde el marco legal, sino también desde la creación de oportunidades y espacios seguros para la niñez y juventud.

Proyectos como “Joven apadrina un árbol” contribuyen a reconstruir el tejido social y a disminuir los riesgos de explotación a los que están expuestos los jóvenes en situación de vulnerabilidad. El contacto directo con la naturaleza ha demostrado tener efectos positivos en la salud emocional de los participantes, ayudando a reducir el estrés y la ansiedad, y promoviendo un ambiente más armónico dentro de los centros de protección.