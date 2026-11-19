Un video biográfico compartido en la web nos dice: “Nací en 1958 y fui lanzado al mundo sin manual de instrucciones. He vivido en siete décadas distintas, en dos siglos y en dos milenios.

Crecí cuando la vida iba despacio, cuando los veranos olían a pantalón corto, rodillas peladas y libertad sin horario; bueno... algo de horario sí. Estudié cuando estudiar era memorizar, repetir y respetar.

Me enamoré cuando este sentimiento era sumamente romántico: mirándose a los ojos, escribiendo cartas, esperando. Me casé cuando el mundo parecía todavía eterno.

He visto funcionar el teléfono con operadora, con discado y con teclas. Y ahora hago video llamadas desde cualquier rincón del planeta. Pasé del vinilo al casete, del casete al CD y del CD a Alexa.

Pasé de ir al video club a elegir una película a dedicar media hora a decidir qué ver en Netflix... y quedarme dormido. Escuché el fútbol por la radio, lo vi en blanco y negro y ahora lo veo en alta definición.

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Conocí las primeras computadoras, las tarjetas perforadas y los disquetes sencillos. Y hoy llevo una memoria USB en el bolsillo.

Esquivamos la polio, la meningitis, la gripe aviar y, luego, el Covid. Me deslicé en triángulos de esos hechos con palos de escoba y rodamientos de bolas; conduje coches que olían a gasolina y libertad, y ahora el mundo va en silencio, en eléctrico, pero no necesariamente es más humano.

Dicen que somos exennials; yo digo que somos supervivientes del cambio. Ni analógicos ni digitales del todo. Somos la generación que tuvo que aprender a adaptarse.

Y ahora, cuando miro, ya es por la tarde; cuando miro, ya es viernes; cuando miro, el año se ha ido; cuando miro, muchos ya no están. Amores que se fueron y dejaron silencio; personas a las que daría cualquier cosa por abrazar una vez más.

Y entonces lo entiendo todo: la vida no era un ensayo, era la función principal. Por eso, ya no pospongo nada; por eso, cuido a las personas que me rodean; por eso, digo lo que siento; por eso, disfruto el tiempo... porque el tiempo no se devuelve, no se negocia y no espera. El día es hoy».