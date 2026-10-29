El presente escrito son unas profundas reflexiones de autor desconocido, de suyo interesantes para tomar en cuenta. Veamos este rico enunciado: “En la escuela de la vida, nadie te pregunta si quieres matricularte. Basta con nacer y ya estás matriculado. No hay uniformes ni pupitres asignados. Y el curso escolar nunca termina. Lo curioso es que, en esta escuela, somos alumnos y profesores. Pero el gran maestro es el tiempo: ese profesor exigente, paciente y a veces severo. No avisa de los exámenes. Un día te despiertas y ahí está el examen en el pupitre. Y si no has estudiado, no tiene sentido pedir un nuevo examen. Algunas materias son fáciles: el Amor, la Amistad, la Alegría. Otras requieren más esfuerzo: la Paciencia, la Tolerancia, el Perdón. También hay materias que preferiríamos no cursar: el dolor, la pérdida, la soledad. Pero es a través de ellas que el aprendizaje se profundiza.

El director de la escuela (a quien muchos llamamos Dios) tiene una forma muy particular de preparar las clases. A veces enseña desde el cariño; otras, desde la dificultad. Y así acumulamos calificaciones, sin una libreta de notas, pero con un registro invisible en nuestros corazones. En el conflicto, aprendemos a valorar la paz. En la escasez, descubrimos lo suficiente. Al presenciar la injusticia, practicamos la empatía. Y en la vida diaria, aprendemos el difícil arte de amar al prójimo, una lección que algunos repiten durante años sin llegar a dominarla. En esta escuela no hay vacaciones. No suena la campana para terminar el día. Cada día es una nueva lección. Y quizás el diploma final sea la serenidad de mirar atrás y decir: “Aprendí. Cometí errores, pero aprendí. Viví la lección hasta el último capítulo”. Ni qué decir: “La vida es un maestro implacable que nos ofrece lecciones a cada paso, muchas veces más significativas que las que aprendemos en un aula tradicional. A través de experiencias, desafíos y relaciones, la vida nos brinda una educación invaluable que moldea nuestro carácter y nos prepara para enfrentar el mundo”.