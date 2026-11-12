En broma y en serio

Hago mío este texto compartido en la red: “Estoy en esa edad en la que, si como azúcar, me sube la diabetes; si como sal, me sube la presión; si tomo agua, tengo que ir al baño cada cinco minutos y, si no la tomo, me deshidrato. Si como, engordo; si no como, me desmayo. Si no como sano, me sube el colesterol; si como sano, me falta calcio. Si hago ejercicio, al día siguiente no puedo moverme del dolor en los huesos; si no hago ejercicio, pierdo movilidad.

Si duermo mucho, me duelen hasta los huesos. Si cuando pasas de los 50 y despiertas al día siguiente sin molestia alguna en tu cuerpo... es que estás muerto. Si duermo poco, ando como un zombi. Si tomo café, me acelero; si no tomo café, no arranco. Si descanso, me siento culpable; si no descanso, ando de arrastro. Estoy en una edad en la que hasta cuidarse es peligroso. Una edad en la que por las mañanas ya no despierto... resucito”. Así mismo, “es tentador creer que la transformación verdadera requiere algo grande, lejano, especial.

Pero lo más hondo casi siempre se trabaja en lo cotidiano: en cómo te hablas al despertar, en cómo tratas a los que vive contigo, en los vínculos diarios que te activan y te enseñan. La vida de todos los días es el verdadero terreno de la sanación. Empezar en casa significa empezar por lo cercano: por la relación contigo mismo, y por los vínculos que tienes a la mano. Es ahí en lo cotidiano, donde se prueban de verdad la paciencia, el perdón, el amor propio, los límites.

No necesitas esperar un gran momento ni un lugar especial: La oportunidad de sanar está en tu casa, en tu día, en tu espejo, ahora mismo. Empieza a sanar donde estás. Quédate con lo sencillo: en vez de esperar el retiro perfecto o el momento ideal, empieza tu sanación hoy, en lo cercano... no hace falta ir lejos.

El lugar para empezar siempre estuvo aquí, donde ya estás”. El enunciado concluye diciéndonos que nuestro cuerpo no solo responde al envejecimiento. Responde a las señales que recibe cada día sobre si aún merece la pena mantenerse fuerte, despierto y vivo.