Ayuda nutricional

Más de 8,000 niños y niñas de educación prebásica y básica serán beneficiados gracias a una alianza entre la Fundación del sector azucarero de Honduras (Funazucar), Asociación CEPUDO-FFTP y Feed My Starving Children, a través de la entrega de arroz fortificado (MannaPack) y harina de maíz.Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo mejorar el estado nutricional de la niñez hondureña en comunidades ubicadas dentro de las zonas de influencia del sector azucarero, mediante la provisión de alimentos altamente nutritivos que fortalecen la alimentación escolar.

El proyecto contempla el apoyo a más de 100 centros educativos distribuidos en 20 municipios del país, incluyendo: Choluteca, Marcovia, Namasigüe, Concepción de María, El Triunfo, Santa Ana de Yusguare, Cantarranas, La Villa de San Francisco, San Marcos, Quimistán, Macuelizo, Petoa, Nueva Arcadia-La Entrada, Villanueva, La Lima, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Cortés.

La donación incluye más de 45,360 libras de MannaPack, una mezcla altamente nutritiva elaborada con arroz, soya, vegetales deshidratados y micronutrientes esenciales, diseñada para cubrir las necesidades alimentarias de niños mayores de un año. A ello se suman 45,400 libras de harina de maíz fortificada, libre de grasas trans y con bajo contenido de grasas saturadas, lo que contribuye a una dieta saludable y al control del colesterol.Además, se entrega un recetario práctico con más de diez opciones de preparación, para que madres de familia y personal encargado de los comedores escolares puedan ofrecer variedad de platillos nutritivos. El valor estimado total de esta donación asciende a L 2,268,400.

Durante los últimos dos años, Funazucar y Asociación Cepudo-FFTP han distribuido MannaPack en diversas comunidades azucareras.