Aumentan migrantes retornados

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación por el incremento del 22% de personas migrantes retornadas en los primeros 145 días del 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

Se estima que entre el 1 de enero y el 25 de mayo de 2026, Honduras registró 19,049 personas migrantes retornadas, lo que representa un promedio de 131 por día. Cifra que refleja un incremento del 22% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron 15,614 retornos, es decir, 108 diarios.

Del total de personas retornadas en estos 145 días, 17,263 procedían de los Estados Unidos, 1,704 de México y 82 de Guatemala. 15,390 son hombres, 1,791 mujeres, 1,566 niños y 302 niñas. El 69% con edades que oscilan entre 21 y 40 años. También se registraron 163 adultos mayores.

Elsy Reyes, coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh expresó que muchas familias inician con desplazamiento forzado interno y, ante la falta de mecanismos de protección efectiva, optan por salir del país para salvaguardar su vida.

Explicó que dentro de las personas retornadas podrían encontrarse hondureños que migraron originalmente por violencia y que ahora enfrentan el riesgo de no poder regresar a sus comunidades por temor.

Sostuvo que la violencia genera que muchas familias salgan de sus comunidades y mencionó, como ejemplo, que luego de la muerte violenta de algún familiar, los demás miembros deciden irse de la zona e incluso emprender una ruta migratoria porque no se sienten seguros.

Reiteró que el Conadeh continuará con su compromiso de monitoreo y acompañamiento hacia las personas migrantes retornadas, especialmente a quienes requieren protección por riesgo en sus comunidades de origen.