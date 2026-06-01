Artistas urbanos

Christian Betancur es un artista urbano que frecuenta el puente peatonal que conecta subterráneamente Emisoras Unidas con Metrópolis en la ciudad capital.

Betancour tiene 50 años, es diseñador gráfico, educado y muy carismático, pues la mayoría de las personas que circulan desde tempranas horas por este puente para ir a sus actividades diarias laborales o académicas lo saludan con cordialidad y le apoyan económicamente, depositando dinero en un sombrero que él coloca en el suelo mientras interpreta diversas canciones.

Él sabe mucho sobre artes gráficas y anhela poder ser contratado en Injupemp para enseñarles a tocar guitarra a las personas de la tercera edad y dice que también está disponible para eventos a domicilio.

Manifiesta que la gente que transita por ese lugar tiene una buena recepción de sus interpretaciones musicales de diversos géneros: rock, rancheras, baladas. Sobre las condiciones económicas del país opina que “desde hace mucho tiempo y muchos gobiernos Honduras pasa por un momento difícil para los emprendedores, las microempresas y también las

empresas”.

Sobre el puente que él frecuenta le recomendó al nuevo alcalde Juan Diego Zelaya que es urgente que en el sitio se coloquen recipientes para depositar la basura y aplaude el hecho que ahora gozan de más seguridad con la Policía Municipal.

Hace un llamado para que los artistas se organicen en una asociación de músicos de Honduras, pues son muchos los que no están organizados. Admite que en nuestro país solo los grandes compositores reciben algún tipo de ayuda económica, algo que no ocurre con los artistas de “baja gama”.

Llama al Gobierno de Asfura a que se acuerde de este grupo de compatriotas y que tenga una apertura y apoyo hacia ellos.