“Nos referimos a los distintos nombres y títulos con los que se venera a la Virgen María en diversas culturas y regiones del mundo. Su riqueza simbólica y espiritual es enorme y ha dado lugar a una profunda variedad de expresiones artísticas, litúrgicas y devocionales...

Se trata de advocaciones relacionadas con apariciones, milagros, necesidades concretas de los pueblos o características geográficas y culturales”: Catholic Link.

Entre las advocaciones marianas más conocidas, podemos citar: 1) Nuestra Señora de Guadalupe (México): Una de las más emblemáticas, surgida tras la aparición de la Virgen al indígena san Juan Diego en 1531. 2) Nuestra Señora de Lourdes (Francia): Se originó en 1858 con las apariciones a santa Bernardita. Está asociada a la sanación y peregrinaciones por la salud física y espiritual.

3) Nuestra Señora de Fátima (Portugal): Conocida por las apariciones a tres niños pastores en 1917. 4) Nuestra Señora de Medjugorje. Apariciones de la Virgen María que comenzaron a producirse el 24 de junio de 1981 en Medjugorje. Bosnia-Herzegovina. 5) Nuestra Señora de Suyapa, o Virgen de Suyapa. Fue encontrada por el campesino Alejandro Colindres, a finales de enero o principios de febrero de 1747, en la montaña de El Piliguín.

En 1925, el papa Pío XI la declaró Patrona de Honduras bajo el título de Nuestra Señora de Suyapa y declaró el 3 de febrero como su día festivo. Se han escrito canciones en honor a la Virgen, siendo la más famosa y considerada un himno, “Virgen de Suyapa”, del cantante hondureño Paco Medina.

La Virgen ha sido robada y recuperada en dos ocasiones. La primera ocurrió en 1936, cuando una enferma mental la llevó a su casa. Y la segunda el 1 de septiembre de 1986, siendo encontrada al día siguiente envuelta en hojas de periódico en el baño de hombres de La Terraza de Don Pepe, un restaurante que existió en el centro de la capital.

6) Otras advocaciones: Virgen del Pilar; Virgen de la Candelaria; Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; Virgen del Carmen; la Medalla Milagrosa; la Divina Providencia.