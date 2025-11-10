La Isla de Wight enfrenta recortes laborales pese a atractivos turísticos

Por Peter Eavis/ The New York Times SANDOWN, Inglaterra — Hasta hace poco, el buque de carga Blade Runner Two transportaba con frecuencia palas de turbinas eólicas de 85 metros de longitud desde una fábrica en la Isla de Wight hasta la cercana Inglaterra continental.

La isla, ubicada a poco más de un kilómetro de la costa sur de Gran Bretaña, no puede ser accesada por ferrocarril o carretera, pero su aislamiento no le había impedido contribuir a la economía del País.

Sin embargo, en los últimos meses, el Blade Runner Two ha realizado pocos recorridos. Vestas, la empresa danesa que fabricaba las palas, está reduciendo la producción en la Isla de Wight, donde ha operado durante más de 20 años. Los parques eólicos marinos requieren ahora palas más largas, y Vestas afirma que su planta es demasiado pequeña para fabricarlas.

El año pasado, llegó a un acuerdo con el Gobierno británico para fabricar las palas más cortas para turbinas eólicas terrestres en la planta, pero está reduciendo su plantilla en la isla a la mitad, a 300 empleados.

La reducción de personal representa un duro golpe para la Isla de Wight, que durante mucho tiempo ha dependido de unos cuantos fabricantes grandes para impulsar su economía y proporcionar empleos bien remunerados.

“Es un contratiempo en términos de riqueza para la isla”, afirmó Richard Quigley, diputado del Partido Laborista que representa parte de la Isla de Wight.

La Isla de Wight enfrenta numerosas dificultades, como el envejecimiento de su población, escasas oportunidades de crecimiento empresarial, la ausencia de universidades y una oferta limitada de vivienda.

Pero tiene atractivos. Las playas de la Isla de Wight, pese a su belleza, no suelen estar demasiado concurridas. Su campiña figura entre las más hermosas de Gran Bretaña. Su relativa inaccesibilidad ha propiciado un ritmo de vida más pausado, lo que atrae a jubilados. (El 34 por ciento de su población es mayor de 65 años).

Pero a medida que se instalan personas mayores en la isla, los jóvenes emigran en busca de mejores perspectivas, una tendencia que está reduciendo la mano de obra disponible, potencialmente disuadiendo a empresas de establecerse o expandirse en ella.

Sin embargo, muchas empresas en la isla afirman estar comprometidas con la zona.

BAE Systems, importante empresa de defensa británica, tiene una fábrica en Cowes que fabrica equipos de radar. La planta laboral ha crecido 15 por ciento en los últimos años, dijo Surinder Kaur, vocero de BAE, y la empresa prevé seguir expandiéndose a medida que el Gobierno británico eleva el gasto militar. Kaur añadió que BAE está invirtiendo en escuelas en la isla para apoyar estudios científicos y tecnológicos.

Y Britten-Norman, un fabricante de avionetas, regresa a la Isla de Wight.

La empresa trasladó la producción de su avión más vendido, el Islander, a Rumania en la década de 1960, y gran parte del proceso de fabricación se llevó a cabo allí hasta hace unos años. En 2024 anunció la ampliación de una planta en Bembridge, donde fabricó aviones por primera vez hace más de 70 años.

En Sandown, Vivette Fryatt comentó que ella y su esposo ganaban lo suficiente con su restaurante caribeño, Viv’s Cooking, para cubrir sus gastos —pero no mucho más.

“A pesar de los retos, no querría estar en ningún otro lugar”, dijo. “Es un lugar hermoso”.

© 2025 The New York Times Company