Eutanasia y Alzheimer: la difícil elección de morir a tiempo

Por: Stephanie Nolen/ The New York Times

Irene Mekel pronto tendrá que elegir el día de su muerte.

No tiene prisa: le gusta mucho su vida en una casa cómoda y espaciosa en Castricum, un pueblo holandés junto al mar. Flores crecen en su jardín y cerca hay un alegre mercado callejero. Pero si su vida va a terminar como ella quiere, tendrá que elegir una fecha antes de lo que preferiría hacerlo.

“Es una tragedia”, dijo.

Mekel, de 82 años, tiene mal de Alzheimer. Se lo diagnosticaron hace un año, y sabe lo que viene. Pasó años trabajando como enfermera. Por ahora, se las arregla con la ayuda de sus tres hijos y una gran pantalla en el salón que actualizan de forma remota para recordarle la fecha y cualquier cita.

En un futuro no muy lejano, será un peligro que esté sola en casa. Tuvo una fuerte caída y se fracturó el codo en agosto. Ella no siente que pueda vivir con sus hijos, quienes están ocupados con sus profesiones y sus propios hijos. Está decidida a no mudarse nunca a un asilo de ancianos, lo que considera una pérdida intolerable de dignidad. Como ciudadana holandesa, tiene derecho a que un médico la ayude a poner fin a su vida cuando llegue a un punto de sufrimiento insoportable. Por eso ha solicitado una muerte médicamente asistida.

En el 2023, poco antes de su diagnóstico, Mekel participó en un taller organizado por la Asociación Holandesa para el Final Voluntario de la Vida. Aprendió a redactar un documento que detallaría sus deseos, incluyendo las condiciones bajo las cuales solicitaría lo que en Holanda se llama eutanasia. Decidió que sería cuando ya no pudiera reconocer a sus hijos y nietos, mantener una conversación o vivir en su casa.

Pero cuando la doctora de Mekel leyó la directiva, dijo que no lo haría con alguien que, por definición, ha perdido la capacidad de otorgar su consentimiento.

Muchos países están legalizando la asistencia médica para morir. Pero el procedimiento está disponible principalmente sólo para personas con enfermedades terminales. Los Países Bajos es uno de sólo cuatro países (más la provincia canadiense de Quebec) que permiten la muerte médicamente asistida para personas con demencia.

El público holandés apoya firmemente la muerte asistida para personas con demencia. Sin embargo, la mayoría de los médicos holandeses se niega a proporcionarla. Encuentran que la carga moral es demasiado pesada.

La doctora de Mekel la remitió al Centro de Expertos en Eutanasia, en La Haya, que ofrece muerte asistida a pacientes en casos en los que sus propios médicos no lo hacen. Pero incluso estos médicos se muestran reacios a actuar cuando una persona ha perdido su capacidad mental.

El año pasado, un médico y una enfermera del centro acudieron cada tres meses para reunirse con Mekel para tomar el té. Presuntamente iban a conversar sobre su caso. Pero Mekel sabía que la estaban monitoreando. “Veo que me observan”, dijo.