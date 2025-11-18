Las barras que ya no son “chocolate con leche”: fabricantes reformulan ante el alto costo del cacao

Por Claire Brown/ The New York Times

Casi nadie se percató de que los empaques de Almond Joy, Mr. Goodbar y Rolo fueron actualizados para eliminar las palabras “chocolate con leche”.

Era fácil pasar por alto los cambios: la descripción en la envoltura de Mr. Goodbar cambió de “chocolate con leche y cacahuates” a “dulce de chocolate con cacahuates”. Almond Joy es una “barra de dulce de chocolate con coco y almendras”. Los Rolos están envueltos en “dulce de chocolate” en lugar de “chocolate con leche”.

Las sequías prolongadas, el calor extremo y los patrones de lluvia irregulares han reducido la producción de cacao en África Occidental, la principal región productora. La amenaza de aranceles y otros factores geopolíticos han agravado el problema.

Los precios se han disparado, alcanzando un máximo de más de 10 mil dólares por tonelada a finales del año pasado, aproximadamente cuatro veces el precio del 2022, arrojan datos de EU. Los ejecutivos de la industria alimenticia han reconocido haber reducido el uso de ingredientes de cacao para ahorrar dinero, pero se muestran cautelosos al hablar de cambios en las recetas.

Al ser consultado sobre las reformulaciones en una conferencia telefónica sobre resultados en febrero, Steve Voskuil, director financiero de Hershey, declaró, “Es un aspecto que analizamos, probamos y, en algunas partes de nuestro portafolio, hemos realizado cambios con el tiempo”, y añadió que “no ha habido ningún impacto en el consumidor”.

Ese mismo mes, Nestlé informó a sus inversionistas que había ahorrado más de 500 millones de dólares gracias a reformulaciones, presentando una diapositiva que mostraba los altos precios del cacao y el café.

Comparé las etiquetas de Mr. Goodbar, los chiclosos Rolo y Almond Joy con listas anteriores utilizando la base de datos colaborativa Open Food Facts, una base de datos de ingredientes de EU, y datos recopilados por Richard Hartel, profesor de ciencias alimenticias en la Universidad de Wisconsin-Madison. Los datos mostraron que Rolo y Mr. Goodbar han cambiado desde el 2023, y Almond Joy parece haber cambiado entre el 2020 y el 2022.

Los científicos de alimentos afirman que están capacitados para modificar las recetas de manera que pasen desapercibidas para el consumidor.

Cargill, que vende ingredientes a otras empresas, ha notado un aumento en el interés por las alternativas al chocolate, dijo John Satumba, vicepresidente de la compañía.

Un método consiste en sustituir el chocolate por ingredientes como agregados en trozo. Otra opción es que una empresa diluya la cobertura de chocolate con leche y coloque un compuesto de chocolate debajo. Los consumidores rara vez se dan cuenta de estos trucos.

