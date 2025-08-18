Zelenski pide a Trump participar en reunión trilateral con Putin

Washignton, Estados Unidos.- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pidió este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que participe en la reunión trilateral que ambos buscan organizar junto al líder ruso, Vladímir Putin, este mismo lunes. "Lo que es muy importante es que todos los asuntos delicados, territoriales, etcétera, se discutan entre líderes durante la reunión trilateral. El presidente Trump intentará organizar dicha reunión y ha dicho que puede ser que venga o no. Ucrania estará contenta si usted viene", dijo Zelenski frente a Trump y al resto de líderes europeos que viajaron a Washington. A lo que Trump respondió rápidamente: "Allí estaré". El mandatario estadounidense hacía unos instantes que le había ofrecido al ucraniano su participación en esta llamada a Putin si este lo requería."Lo organizaremos hoy, al menos después de esta reunión", afirmó sobre el eventual encuentro de los tres mandatarios.

Desde hace días, Trump ha venido planteando la posibilidad de sentarse junto a los mandatarios de los países en conflicto para tratar de alcanzar la paz en Ucrania. Algunos de los mandatarios europeos presentes en la reunión multilateral con Trump (Unión Europea, OTAN, Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Reino Unido) se mostraron a favor de esta conversación. Antes de la reunión bilateral entre Trump y Zelenski, el estadounidense dijo: "Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral". Después de que el ucraniano dijera estar "preparado" para este encuentro, Trump ha cambiado el discurso y habla de esta reunión como algo que pasará. Ahora falta saber si Putin acepta sentarse junto al ucraniano y el estadounidense. El Kremlin, por su parte, ha dejado la puerta abierta a que este encuentro se pueda hacer realidad y ha pedido que esté fundamentada y que responda a intereses estratégicos.