Líderes europeos llegan a la Casa Blanca para reunirse con Trump y apoyar a Zelenski

Está previsto que Trump se reúna primero con Zelenski y que, tras un almuerzo con todos los líderes que acuden hoy a la Casa Blanca, el presidente estadounidense se reúna con todos los líderes europeos.

Se prevé que le siga el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y que los últimos en llegar sean el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

El primero en llegar fue el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, seguido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Keir Starmer, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Washington, Estados Unidos.- Los líderes europeos y de la OTAN comenzaron a llegar este lunes a la Casa Blanca para un encuentro sin precedentes recientes con el presidente de EE.UU., Donald Trump , y mostrar su apoyo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , que mantiene hoy también una importante reunión con el mandatario estadounidense para tratar de avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia.

"Un gran día en la Casa Blanca. Nunca habíamos tenido a tantos líderes europeos juntos. ¡Un gran honor para Estados Unidos! ¿Vamos a ver cuáles van a ser los resultados", escribió Trump poco antes en su red social Truth Social.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Se prevé que durante la reúnion Trump transmita a Zelenski las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas la cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, una opción que se califica de inaceptable por parte de Kiev.



Otro de los asuntos claves a tratar con Zelenski son las posibles garantías de seguridad a Kiev, pero siempre fuera de la OTAN, como propone Trump, en línea con el Kremlin.



El viaje de los líderes europeos a la capital estadounidense para mostrar su apoyo a Zelenski se produce además después de que en febrero Trump acusara al presidente ucraniano durante una tensa reunión en la Casa Blanca de estar "jugando" con la posibilidad de desencadenar una III Guerra Mundial y de no agradecer lo suficiente el apoyo brindado por Washington.



Durante las horas previas a los encuentros con Zelenski y los líderes europeos, Trump escribió varios mensajes atacando a medios que han criticado su rol en las negociaciones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania, especialmente después de que descartara la posibilidad de un alto el fuego preventivo tras su reunión con el pasado viernes en Alaska.



"He resuelto seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear, y aun así tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal y a muchos otros que realmente no tienen ni idea, diciéndome todo lo que estoy haciendo mal en el lío Rusia/Ucrania, que es la guerra del dormilón Joe Biden, no la mía. Solo estoy aquí para detenerla, no para continuarla", escribió en uno de esos mensajes.



"Sé exactamente lo que estoy haciendo y no necesito el consejo de quienes llevan años trabajando en todos estos conflictos y nunca pudieron hacer nada para detenerlos. Son gente 'estúpida', sin sentido común, inteligencia ni comprensión, y solo hacen que el actual desastre ruso/ucraniano sea más difícil de solucionar", añade el texto.



Trump insistió en que independientemente del resultado de las conversaciones de hoy, determinados medios, así como la oposición demócrata, lo criticará.



"Estoy totalmente convencido de que si Rusia alzara la mano y dijera: 'Nos rendimos, cedemos, nos rendimos, entregaremos a Ucrania y a los grandes Estados Unidos de América, el país más venerado, respetado y poderoso de todos los tiempos, Moscú y San Petersburgo, y todo lo que los rodea a mil millas de distancia', los medios de comunicación falsos y sus aliados demócratas dirían que este fue un día malo y humillante para Donald J. Trump", escribió en otro mensaje en Truth Social.