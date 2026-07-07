Zelenski llega a Turquía para pedir más misiles y sistemas Patriot a la OTAN

Ankara, Turquía.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este martes a Ankara para reunirse en los márgenes de la cumbre anual de la OTAN con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los principales jefes de Estado y de Gobierno europeos de la Alianza y pedirles que aceleren la transferencia a Ucrania de más sistemas antibalísticos Patriot y misiles para estos sistemas.

"Nuevos sistemas, misiles para esos sistemas y la obtención de licencias de producción. Todo esto es nuestra prioridad", dijo Zelenski en la red social X al anunciar su llegada.

El presidente de Ucrania ha viajado a la capital turca un día después de que un ataque en el que Rusia empleó 29 misiles de trayectoria balística, de los que ninguno pudo ser derribado por las defensas ucranianas, matara a al menos 26 personas en Kiev y en la localidad satélite de Vishneve, donde, según analistas independientes de inteligencia de fuentes abiertas, fue alcanzada una fábrica de misiles en la que se produjeron repetidas explosiones consecutivas.